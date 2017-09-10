السبيعي: تعليمات «المركزي» تدعم إستراتيجية «بيتك» في خدمة جميع شرائح العملاء

أكد نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، خالد السبيعي، التزام «بيتك» التام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي تتضمن تحديد فرع واحد على الأقل في كل محافظة في الكويت لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب العمل الاعتيادي للفرع، على أن يخصص في هذا الفرع جهاز واحد على الأقل للسحب الآلي يكون محدثا ومزودا بلوحة مفاتيح «Braille»، وأن يقوم بتدريب بعض موظفيه على لغة الإشارة أو تعيين مختصين بهذه اللغة في الفرع المخصص.

وأشار السبيعي في تصريح صحافي، الى ان تعليمات المركزي تدعم استراتيجية «بيتك» في خدمة كافة شرائح العملاء، مبينا ان «بيتك» يقدم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة في عدة فروع منتشرة في في كل محافظة من محافظات الكويت الست، لافتا الى ان الفروع هي: الظهر في محافظة الاحمدي، والروضة في محافظة العاصمة، والرحاب في محافظة الفروانية، والزهراء في محافظة حولي، وسعد العبدالله في محافظة الجهراء، وفرع مبارك الكبير في محافظة مبارك الكبير.

وقال السبيعي ان «بيتك» كان من اوائل البنوك التي رحبت بتعليمات البنك المركزي، منوها بحرص «بيتك» على خدمة جميع شرائح العملاء في إطار علاقة راسخة بين البنك وعملائه، وبما يتماشى مع المعايير العالمية، وأفضل الممارسات في العمل المصرفي وتقديم الخدمة ضمن اطار جهوده الرامية للارتقاء بأدائه والمحافظة على موقعه الريادي محليا وعالميا، مشددا على ان «بيتك» يولي اهتماما كبيرا لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويقدم لهم خدمات مصرفية وخدمات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.

وقال ان «بيتك» يوفر الشبكة الأكبر على مستوى البنوك من أجهزة صرف الآلي المخصصة للمكفوفين، لتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية بسهولة ويسر وفقا لأعلى معايير الأمان، مشيرا إلى انه تمت مراعاة توزيع الأجهزة على مناطق مختلفة من أنحاء البلاد لخدمة تلك الشريحة، حتى تكون قريبة وفي متناول الأيدي، تسهيلا على مستخدمي مثل هذه الأجهزة.

وبين أن الأجهزة تتمتع بمواصفات عالية، وأبرزها إتاحة الفرصة بالطريقة المخصصة للمكفوفين «Braille»، كما تعمل بخدمة الأوامر الصوتية عن طريق جهاز الصرف الآلي، لافتا إلى توافر أجهزة «بيتك» بمميزات عديدة، فمن خلالها يتم فتح الودائع الاستثمارية، والسحب النقدي، والاستعلام عن الرصيد، وطلب كشف حساب مختصر في أي وقت وبشكل فوري، وطلب دفتر شيكات وتسلمه من الفرع، وإيداع الشيكات، بالإضافة إلى الإيداع النقدي للأفراد والشركات والعديد من الخدمات الأخرى، كما تتميز الأجهزة بأعلى المواصفات التقنية، الأمر الذي يعزز الثقة ويوفر خدمات على مدار الساعة، تساهم في تحقيق الراحة والأمان للعملاء.

وأوضح السبيعي ان «بيتك» استكمل العديد من برامج «لغة الاشارة الكويتية» التدريبية المتخصصة لتقديم الخدمات المصرفية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين موظفيه من التعامل مع فئة الصم والبكم دون حواجز، ضمن متطلبات تدريبية من قبل البنك المركزي والجهات الرقابية المتعلقة.

وأوضح أنه يتم إعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الفروع والمعارض التجارية، وتقديم كل التسهيلات والمساعدة لهم من قبل الموظفين، الذين يتم تدريبهم على لغة الإشارة، ومهارات التعامل مع ذوي القدرات المختلفة من العملاء.