جابر: سنقدم أكبر مجموعة من المشاريع المتنوعة في معظم دول العالم

تسهيلات متميزة لاقتناص فرص عقارية محلية وخليجية وعالمية

مع «التجارة والصناعة» قلباً وقالباً لوضع ضوابط لتنظيم المعارض

تستعد شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات لإطلاق أقوى المعارض العقارية في السوق العقاري المحلي على الإطلاق «معرض العقارات الكويتية والدولية» «بحلته الجديدة»، والذي يجمع تحت سقفه 35 شركة عقارية محلية ودولية ستقدم أفضل وأقوى المشاريع العقارية محليا وعالميا.

وتبرز «إكسبو سيتي» الشركة المنظمة للمعرض بقيادتها وفريق عملها المحترف، أفكار جديدة لإقامة هذه الدورة الجديدة من المعرض، والذي سينطلق خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل، في فندق ريجنسي-البدع، منها طرق تسويقية واسعة تشمل الصحف المحلية ووسائل الاتصال الالكترونية، والإذاعة وغيرها.

وتقدم «إكسبو سيتي» خلال الدورة الجديدة لمعارضها العقارية مجموعة متميزة من المشاريع سيصل عددها إلى أكثر من 150 مشروعا عقاريا في مختلف وأفضل الدول حول العالم، لاسيما مشاركة أبرز الشركات العقارية في السوق المحلي، والتي تربعت على عرش الشركات العقارية الرائدة في الكويت لتقديم أفضل ما لديهم من مشاريع عقارية عملاقة «حصريا» خلال فترة المعرض.

وتؤكد «إكسبو سيتي» على قدرتها الدائمة في جمع أفضل الشركات العقارية المحلية والعالمية، وتجلب معهم مشاريع عملاقة تليق بسمعة الشركات والمعرض معا خلال معارضها، وأن أغلب المشاريع التي ستقدم خلال المعرض ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المعارض العقارية التي تقيمها الشركة، منها عقارات فلل وشقق وشاليهات وأراض.

وقال الرئيس التنفيذي في «إكسبو سيتي» إيهاب زكري جابر ان المعرض يأتي في فترة أصبح فيها الاستثمار في العقار سواء المحلي أو الخارجي محط أنظار المستثمرين نظرا لمعطيات كثيرة، منها الارتفاع المستمر في قيمته سنويا وتحقيق أرباح متميزة خلال فترة قليلة، لافتا إلى أن أكثر المستثمرين يفضلون الاستثمار العقاري ومضاعفة هذه الاستثمارات التي تعتبر من أضمن الأصول التي لا ترهب المستثمر في ظل أي توتر يحدث حول العالم، وقد يساهم هذا التوجه في انجاح المعرض والدورة الجديدة لمعرض العقارات الكويتية والدولية بشكل كبير بعد ان اظهرت قطاعات كثيرة انها غير آمنة وغير مربحة.

ولفت جابر في تصريحه الى ان أغلب التقارير والاحصائيات الصادرة مؤخرا أشارت إلى أن معدل النمو في القطاع العقاري متميز عن غيره ويحقق ما يطمح اليه المستثمر العقاري، في حين ان كثيرا من صغار المستثمرين يفضلون الاستثمار في القطاع العقاري عن غيره لما له من أرباح مضمونة في وقت قصير بحسب السوق المحدد أو العقار المميز.

وأكد جابر ان أغلب المستثمرين في القطاع العقاري ومن قاموا بشراء عقار خلال السنوات القليلة الماضية حققوا ارباحا مميزة عن باقي القطاعات الأخرى، بفضل اختيارهم الجديد في شراء عقار من المعارض العقارية التي تقيمها الشركة ومن الشركات التي تقدم أيضا عروضا مغرية تناسب الشرائح كافة والتي اعتادت إكسبو سيتي على تقديم الفريد والمتميز خلال معارضها كافة.

وأبدى زكري ترحيبه بمشاركة مجموعة كبيرة ومتميزة من الشركات العقارية في السوق المحلي والخارجي، بالاضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات فريدة ومتميزة يستطيع العميل من خلالها اقتناص فرص عقارية سواء محلية أو خليجية أو عالمية وتحقيق حلمه في امتلاك بيوت وشقق وعقارات في معظم دول العالم بالتقسيط المناسب له.

وأكد جابر أيضا أن الشركة تتبع كل التعليمات الخاصة بإقامة المعارض العقارية وتعليمات وزارة التجارة والصناعة، بأن كل المشاريع المقدمة خلال المعرض خالية من أي ضرر على المستثمر العقاري المحلي.

وأكد جابر ان «إكسبو سيتي» مع وزارة التجارة والصناعة قلبا وقالبا فيما يخص وضع ضوابط لتنظيم المعارض، بما يتماشى والمستجدات المحلية والعالمية في هذا الشأن، وأن الشركة تلتزم بجميع ضوابط الوزارة ومنها تقديم مستندات للشركات العقارية والمؤسسات المشاركة في المعرض وهي مستندات رسمية دالة على ان صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة من الوكالة أو سند الملكية، بالإضافة إلى أن إكسبو سيتي تلتزم بهذه الضوابط منذ أن بدأت في تنظيم المعارض إلى أن وصلت لمكانة كبيرة في تنظيم المعارض واستمرارها في تنظيم وتقديم أفضل الأحدات العقارية على الإطلاق وأكثرها أمانا في السوق المحلي.