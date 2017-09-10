ريفولي: العروض الخاصة مستمرة طيلة شهر سبتمبر على طرازات مختارة من كرايسلر ودودج وجيب ورام

في أعقاب الاستجابة القوية للعروض الرمضانية، أعلنت شركة الملا وبهبهاني للسيارات - الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو وكرايسلر ودودج وفيات وجيب وموبار ورام في الكويت - عن صفقات رائعة وتخفيضات خاصة على أسعار طرازات مختارة من كرايسلر ودودج وجيب ورام.

وقال أوسكار ريفولي مدير عام شركة الملا وبهبهاني للسيارات: لقد تم إطلاق هذه العروض الخاصة بتخفيضات ضخمة واستثنائية، والتي تستمر خلال شهر سبتمبر وتزامنا مع موسم العودة إلى المدارس، وذلك بسبب الطلب المرتفع من قبل عملائنا.



وكل شخص أمامه الفرصة للاستفادة من بعض عروضنا الأكثر سخاء عن أي وقت مضى على كرايسلر 200 و300C، دودج تشارجر وتشالنجر، دورانغو، جيب رينيغيد وشيروكي، وغراند شيروكي ورانغلر بالإضافة إلى رام 1500 و2500، وندعو العملاء لزيارة أقرب صالة عرض لشركة الملا وبهبهاني للسيارات اليوم لمعرفة المزيد، نظرا لأن المخزون محدود.

وعلى مدى السنوات التسعين الماضية، أصبحت سيارات كرايسلر، التي تكافئ العشق والإبداع والشعور بإنجاز أصحابها، معروفة بهندستها المبتكرة وشكلها الجديد تماما.

وعلاوة على تصنيع سيارات مصممة بشكل استثنائي، أدخلت علامة كرايسلر التجارية التكنولوجيا المتقدمة والسلامة والأمن والميزات الوظيفية المدروسة في جميع منتجاتها، مثل المحركات الحائزة على الجوائز، وأنظمة نقل الحركة الأوتوماتيكية من تسع سرعات التي تعتبر أول أنظمة بهذه الفئة من السيارات، وتقنية توفير الوقود، التي تحقق تعزيزا بالاقتصاد في استهلاك الوقود.

ولعلامة دودج التجارية رغبة قوية في الابتكار وشغف لهندسة مركبات أسرع وأفضل وأكثر ذكاء، تحقق أسلوبا صاغه في العلامة التجارية الإخوة دودج أنفسهم منذ أكثر من قرن مضى.

وتقدم علامة جيب التجارية تشكيلة كاملة تشتمل على سيارات العضلات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV كاملة الحجم ذات السبعة مقاعد.



وتتميز مركبات دودج عن منافساتها ضمن فئتها، حيث تحقق أداء وقوة حصانية هي الأفضل ضمن فئتها، وتكنولوجيا ومزايا للسلامة والأمن حصرية ضمن فئتها، وقدرات لا مثيل لها، ومجموعة متنوعة من المزايا من بينها مصابيح ليد LED رئيسية ومصابيح مؤخرة لمضمار السباق ممهورة بتوقيع دودج، عادم مزدوج، مراكز للمعلومات الترفيهية بشاشة تعمل باللمس قياس 8.4 بوصات ومجموعة عدادات عنقودية يمكن تعديلها حسب شخصية المستخدم ذات شاشة من الأغشية الرقيقة (TFT) قياس 7 بوصات، إضافة لمزايا عديدة أخرى.



وتم تصميم كل جيب بأسلوب «الذهاب إلى أي مكان والقيام بأي شيء» الذي يظل دائما في قلب العلامة التجارية.



ويضمن مصممو ومهندسو جيب، بتجسيد مفهوم الحرية، أن العلامة التجارية تفي باستمرار بوعدها من خلال ابتكار سيارات يتعين عليها اجتياز اختبارات صعبة قبل أن يكون لها الحق في أن يطلق عليها اسم جيب.

وحققت علامة رام التجارية نجاحا كبيرا منذ أن أصبحت علامة تجارية قائمة بذاتها في عام 2009، لتفوز بالعديد من الجوائز المرموقة على طول الطريق.



وحققت شاحنات رام شعبية كبيرة في الكويت وتستفيد التشكيلة الموسعة من رام 1500 من مجموعة كبيرة من الأنظمة الحصرية الرائدة لتوفير الوقود، من بينها ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، نظام إدارة حرارية، إشارات تعديل اتساع النبضات (PWM) وديناميكيات نشطة مع مصاريع واجهة ونظام تعليق هوائي اختياري.

وقال ريفولي: نقدم لعملائنا الأولوية والشفافية والدقة والقيمة التي يتوقعونها، وذلك من خلال صالات العرض الثلاث التي تم بناؤها في الري وبيت التمويل الكويتي والأحمدي، بالإضافة إلى أربعة مرافق لخدمات ما بعد البيع (محلات الخدمة وقطع الغيار والجسم) التي تقع في الري والشويخ والشرق والأحمدي.

وأضاف: وعلاوة على ذلك، تقدم علامتنا لخدمة ما بعد البيع وخدمة العملاء - موبار - أعلى مستوى من الرعاية لعملائنا ومركباتهم باستخدام فنيين محترفين يتم تدريبهم على المعايير العالمية لشركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز FCA وقطع غيار واكسسوارات أصلية وقوية.

وقال ريفولي: نحن نواصل الاستثمار بكثافة في تحقيق أعلى مستويات خدمة العملاء من خلال ضمان أن يكون فريق شركة الملا وبهبهاني للسيارات بأكمله، بدءا بالاستقبال في صالات العرض وانتهاء بخدمات ما بعد البيع، على قدر عال من التعليم والمهارات والتدريب.



وهذا يضمن لك، كعميل، تجربة مجزية وممتعة إلى حد كبير عند التعامل مع كل شخص من موظفينا.