«هواوي» ستنفق 500 مليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي

توجه أبرز الخبراء والمفكرين والمحللين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات خلال الأسبوع الحالي إلى المدينة الصينية شنغهاي ليقفوا شاهدين على ما ستعرضه «هواوي» من مجموعة ابتكارات تتضمن رؤية الشركة الهادفة إلى إطلاق سحابة من أهم خمس سحابات في العالم لخدمة مستقبل الأعمال.

واختارت «هواوي» مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض مجددا لعقد مؤتمرها السنوي «هواوي كونكت» بحضور الآلاف من أكثر من 150 دولة لاستكشاف كل ما هو جديد في عالم التقنيات الرقمية ومواكبة مسيرة التنمية الجديدة.



وتركز استراتيجية «هواوي» لخدمة الشركات على ترك بصمة مؤثرة في عالم التقنيات السحابية وتمكينها عبر مختلف القطاعات وذلك من خلال التزامها بإنفاق مبلغ 500 مليون دولار على مر السنوات الخمس القادمة بما يعزز مسيرة التحول الرقمي في مختلف أرجاء العالم.

وفي معرض تعليقه على انعقاد مؤتمر «هواوي كونكت»، صرح غاو بينغ، الرئيس التنفيذي بالتناوب لشركة «هواوي»، قائلا: «تعد التقنيات السحابية من أهم التقنيات التي تحتاج إليها الحكومات والشركات».



وأردف قائلا: «وبدورنا نعبر في هواوي عن التزامنا الكبير بتأسيس منصة سحابية تخدم الابتكار وتلبي احتياجات عملائنا من الشركات.



وأؤكد أن نموذج أعمالنا لا يعتمد مطلقا على جني الأرباح من وراء البيانات المزودة من قبل المستخدمين لهذه المنصة.



فنحن لا نسعى إلى تطوير التطبيقات أو الاستفادة من البيانات في أنظمتنا المخصصة للحوسبة السحابية العامة بل نعمل على توفير التقنيات والخدمات التي تساعد المستخدمين في الاستفادة من بياناتهم».

وكانت «هواوي» قد أعلنت في اليوم الثالث من المؤتمر عن إطلاق حلول «الاتصالات + الحوسبة» التي تعد جزءا من الاستراتيجية الرقمية وحلول الشبكات المقدمة للشركات بهدف توفير شبكات الاتصالات الذكية وربط جميع الأشياء مع بعضها البعض.



ويشار إلى أن هذه الاستراتيجية والحلول توفر كل ما تحتاج إليه الشركات لتسريع مسيرة التحول نحو التقنيات السحابية من خلال توفير شبكات الاتصالات الشاملة وحلول إدارة الشبكات الأكثر ذكاء مثل صلاحية الوصول والشبكات واسعة النطاق ومركز البيانات وشبكات الاتصالات المرتبطة.

وكشفت «هواوي» بالتزامن مع انعقاد مؤتمرها السنوي عن إطلاق ستة ابتكارات جديدة في السوق وناقشت الحلول المصممة خصوصا لمساعدة الشركات في بلوغ مسيرة التحول الرقمي.



كما تضمنت هذه الحلول أيضا الابتكارات المطروحة في عالم الأجهزة الصلبة والبرامج والبيانات وشبكات الاتصالات والتصميم والسحابة الهجينة.



وحظيت سحابة «هواوي» بالحصة الأوفر في المؤتمر ووصفت بأنها الركيزة الأساسية لبناء عالم ذكي.



حيث تؤمن «هواوي» بأن مسيرة تنمية التقنيات والمجتمعات تحقق حاليا تطورات ملموسة من حيث «الميزة التراكمية» والفضل يعود إلى ما يشهده العالم من ابتكارات تساهم في زيادة نسبة التقارب بين التقنيات السحابية تجعلها أكثر مركزية.



وسوف تشجع هذه التطورات كبرى الشركات على إطلاق مجموعة صغيرة من المنصات السحابية العالمية.



وبدورها، تلتزم «هواوي» بالعمل جنبا إلى جنب مع أبرز شركائها لتطوير إحدى هذه المنصات السحابية الخمس.

من جانبه، تحدث جوي هوانغ، نائب رئيس مجموعة منتجات تقنية المعلومات في «هواوي» قائلا: «تعكس سحابة هواوي التزام شركتنا بتمكين العالم الذكي وتوفير الابتكارات التقنية والإمكانيات التي تساعد العملاء في بلوغ مسيرة التحول الرقمي بكل نجاح».