ارتفع سعر برميل النفط الكويتي سنتين بزيادة نسبتها 0.3% ليبلغ 51.38 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط نهاية تداولات الأسبوع بفعل المخاوف من تضرر الطلب على الطاقة بشدة، في حين يتجه الإعصار (إرما) القوي صوب ولاية فلوريدا وجنوب شرق الولايات المتحدة الأميركية مما قد يقلص بشدة الطلب على الطاقة.

وانخفض سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتا ليصل إلى مستوى 53.78 دولارا، كما انخفض سعر برميل الخام الأميركي 1.61 دولار ليصل عند التسوية إلى مستوى 47.48 دولارا.