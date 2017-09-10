توقعات المؤسسات المالية زيادة الأسعار 4.5% سنوياً.. في مهب الريح

التعديل يخفض التضخم لـ 1.3% في يونيو ويوليو مقارنة بـ 2.7% في مايو

ارتفاع نسبة تأثير خدمات السكن والتعليم وانخفاض الأغذية والملابس

رفع نسبة السكن تزامن مع تباطؤ ملحوظ في نشاط القطاع العقاري محمود صبحي

تدفع المؤشرات الرسمية لقياس الأسعار المستهلكين للأسواق عندما يقرأون تباطؤا في معدل زيادة الأسعار بشكل ملحوظ، حيث ارتفع المعدل الخاص بقياس أسعار المستهلكين (التضخم) سنويا في يوليو ويونيو الماضيين 1.3% تقريبا مقارنة بزيادات سنوية وصلت إلى 2.7% في مايو الماضي، ولكن السؤال هل تباطأت بالفعل وتيرة زيادة الأسعار؟ والإجابة أن واقع الأسواق لا يعكس ذلك التراجع في معدل نمو أسعار السلع والخدمات وإنما التعديل الذي تم على طريقة حساب المؤشر وزيادة الوزن النسبي للسكن في الحساب هو السبب الرئيسي وراء ذلك التراجع.

تزامن تعديل المؤشر الرسمي لقياس معدل نمو الأسعار مع اقتراب تطبيق مجموعة من الضرائب والرسوم وخاصة ضريبتي «القيمة المضافة» و«الضريبة الانتقائية» وهو ما سيرفع أسعار بعض السلع والخدمات ليقفز بالتضخم لأعلى من 3 - 4% بالحساب القديم ولكن التعديل الذي تم تطبيقه في يونيو الماضي سيمنع تلك القفزة.

وتمتد آثار التعديل إلى التأثير السلبي على توقعات المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب، حيث تبني تلك المؤسسات توقعاتها لمؤشر التضخم كأحد اهم البيانات الاقتصادية التي تحدد القرار الاستثماري والتي توقعت ارتفاعا لمعدلات تفوق 4% للتضخم العام المقبل وهو ما قد يكون بعيدا جدا بعد اطلاق المؤشر الجديد.

سنة أساس وأوزان جديدان

كانت الادارة المركزية للاحصاء قد أطلقت مؤشرا جديدا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك منذ أيام بدءا من شهر يونيو الماضي، حيث تم التغيير على محورين رئيسين:

٭ تغيير سنة الأساس لتصبح 2013 بدلا من 2007 وبالتالي المستويات التاريخية للمؤشر الجديد لقياس التضخم تبدأ من يناير 2014.

٭ تغيير الأوزان النسبية لسلة الخدمات والسلع التي يتم على أساس التغير في أسعارها قياس معدلات التضخم وتحديد مستوى ارتفاع الأسعار شهريا وسنويا.

كشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.26% بالمقارنة مع شهر يوليو 2016. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام بنسبة 0.09% خلال يوليو الماضي على أساس شهري.

وذكرت الادارة المركزية للاحصاء انه تم تحديد سلم الأوزان الترجيحية للمواد حسب الأهمية النسبية للسلع المستخلصة من نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري لسنة 2013.

وتلخص هذه الأرقام أسعار نحو 1400 سلعة وخدمة تمت متابعتها من قرابة 470 مصدرا. وقد تم مراجعة وتدقيق وتبويب هذه البيانات من قبل مراقبين ومشرفين ميدانيين ومكتبيين وإجراء المقارنات في الزمان والمكان. كما تم تصنيف سلع الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب التصنيف الدولي COICOP وذلك التزاما بالمعايير الدولية.

وبتغيير أوزان المكونات التي تشكل سلة السلع والتي تخضع للدراسة على أساس شهري. شهد مكون خدمات المسكن التغير الأكبر، حيث ارتفع وزنه بواقع أربع نقاط مئوية ليصل إلى 33%.

كما ارتفع أيضا وزن مكون التعليم، بينما انخفض في المقابل وزن كل من مكون الأغذية والمشروبات ومكون الملابس والأحذية بالإضافة إلى مكونات أخرى.

نسف التوقعات السلبية

كان الكثير من التقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية الدولية قد أبدى توقعات بقفزة متوقعة في مؤشر التضخم بالكويت خلال العام 2018 نتيجة التطبيق المنتظر لضريبة القيمة المضافة والمتفق البدء في تطبيقها خليجيا يناير المقبل بالإضافة الى الضرائب الانتقائية التي سيتم تطبيقها على السلع الكمالية والتي تم الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون صادر عن وزارة المالية تتراوح فيها زيادة أسعار بعض السلع بين 50 و100%.

قالت مؤسسة ICAEW في سياق تقريرها الذي أعدته بالتعاون مع شريكتها اوكسفورد ايكونوميكس ان معدلات التضخم في الكويت بلغت 3.2% و3% في عامي 2016 و2017 على التوالي مقابل 2.6% و1.4% لمعدل التضخم في دول مجلس التعاون.

وفي المقابل، توقعت الشركة ان تبلغ معدلات التضخم في الكويت 4.5%، في عام 2018 وان تبقى بواقع 3.7% في عامي 2019 و2020، مقابل معدلات التضخم في دول مجلس التعاون والتي قدرت بان تبلغ 4.97% في 2018، فيما توقعت ان تسجل انخفاضا ملموسا في عامي 2019 و2020 لتصل الى 3.37%.

ضرائب جديدة

وتضمنت مسودة وزارة المالية لمشروع قانون ضريبة السلع الانتقائية والذي نشرته «الأنباء» من قبل فرض ضريبة تصل إلى 100% على سلع التبع ومشروبات الطاقة وتصل الى 50% على المشروبات الغازية، ويتضمن المشروع فرض غرامة تصل بحد أقصى إلى 4 آلاف دينار على من لا يلتزم بتطبيق الضريبة ومكافأة لمن يرشد على غير الملتزمين. يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الشورى السعودي قانون ضريبة السلع الانتقائية أمس تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء السعودي لبدء التطبيق.

ويأتي طرح وزارة المالية للقانون في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يشمل فرض ضرائب إضافية على السلع المضرة والكمالية وتحدد اللائحة التنفيذية جميع التفاصيل المرتبطة باستيراد تلك السلع ونقلها وتوقيت التطبيق والإجراءات المرتبطة.

وتوقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني ان يشهد التضخم ضغوطات نحو الارتفاع ولكن بصورة محدودة خلال الأشهر المقبلة، مرجحا ان ذلك إثر رفع تعرفة الخدمات التي دخلت حيز التنفيذ فيما يخص الإيجارات التجارية والتي من المزمع أن تطبق في سبتمبر على الشقق السكنية.