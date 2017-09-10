تأهيل شركات لتنفيذ مشاريع تتراوح قيمتها بين مليار وملياري دولار

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت أعلنت عن رغبتها في تأهيل مقاولين متخصصين لمشروعات الشركة الكبرى، وذلك لأعمال تطوير وتنفيذ عدد من مشاريع الشركة خلال السنوات المقبلة، وفق فئات تخصيصية لمشاريع مليارية ضخمة.

وقال المصدر إن الشركة طلبت في التأهيل الأول ضمن الفئة التخصيصية 14A لتنفيذ مشاريع كبرى تتراوح قيمتها بين مليار دولار وملياري دولار، بالإضافة إلى تأهيل شركات اخرى ضمن الفئة التخصيصية 14B لتنفيذ مشاريع تتراوح قيمتها بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

وذكر المصدر ان الشركة طلبت توافر مجموعة من الشروط في عملية التأهيل للمقاولين العالميين، أولها تنفيذ مشروعين على الأقل بالقيمة المحددة في كل فئة وذلك في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات وتنفيذ مراكز تجميع النفط الخام ومحطات تعزيز الغاز، على أن يكون أحد مشروعات الشركة خارج بلد المنشأ.

وذكر انه يجب في الشركات المؤهلة ألا تتجاوز النسبة القصوى لأشغال البناء المتعاقد عليها من الباطن لكل مشروع من المشاريع المنفذة 90% من قيمة البناء (إن وجدت)، وأن تكون قيمة أوامر الشراء الصادرة للمشاريع المحددة أكثر من 40% من قيمة العقد للمشروع.

وقال ان الشركة حددت مديري المشاريع لدى المقاولين بخبرات تصل الى 15 عاما وبعدد لا يقل عن 20 مديرا وبخبرة 15 عاما لمهندس المشروع وبحد أدنى 50 مهندسا، بالاضافة الى 100 مهندس متخصص بخبرة لا تقل عن 15 عاما واخصائيي مشتريات بخبرة لا تقل عن 15 عاما.

وحول الشروط التي طلبتها «نفط الكويت» في التأهيل قال المصدر إن الشركة طلبت الشروط التالية:

1 - صورة عن عقد التأسيس وجميع تعديلاته.

2 - صور عن شهادة التصنيف (كتاب التصنيف + بطاقة إثبات مقاول).

3 - صورة عن السجل التجاري + الرخصة التجارية.

4 - الهيكل التنظيمي للشركة شاملا الكوادر الفنية والإدارية العاملة بشكل دائم بالشركة.

5 - ميزانية معتمدة للسنوات الثلاث السابقة مع كتب للبنوك (على الأقل 2 بنك) تبين وضع المقاول المالي.

6 - شهادة تقييم أو شهادة تسلم ابتدائي أو نهائي من الجهة صاحبة العمل لأكبر خمسة أعمال تم الانتهاء منها خلال السنوات العشر السابقة.

7 - صورة عن سجل ملكية المعدات للمقاول (من دون سيارات)

8 - صورة عن جميع عقود الأعمال تحت الإنجاز والجاري العمل بها.

9 - عنوان الشركة الدائم.

وطلبت الشركة من الشركات الراغبة في التأهيل تقديم طلباتها إلى الشركة بالإضافة إلى رسم غير قابل للاسترداد بقيمة 100 دينار أو 350 دولارا.