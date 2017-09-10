انكماش تضخم الإيجارات السكنية وضعف أسعار الغذاء

أسعار المواد الغذائية العالمية لأعلى مستوياتها منذ 3 سنوات

2.3% تراجع الأسعار في خدمات المسكن خلال الربع الثاني

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك شهد ثباتا واضحا خلال يوليو تماشيا مع معدل التضخم خلال يونيو في معظم المكونات. ولا يزال التضخم عند أدنى مستوياته منذ عدة سنوات بنسبة تبلغ 1.3% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انكماش تضخم الإيجارات السكنية وضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية.



وقد بينت إحصائيات أسعار المستهلك المعدلة للشهر الماضي تراجعا ملحوظا في تضخم أسعار خدمات المسكن خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب تباعا في تراجع معدل التضخم بشكل عام.



وظل معدل التضخم، باستثناء التضخم في الإيجارات السكنية والمواد الغذائية، مرتفعا بنسبة 4.2% على أساس سنوي، حيث يعود ارتفاعه بشكل رئيسي إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لرفع أسعار البنزين التي تمت في سبتمبر 2016. ومع استثناء تكاليف النقل والمواصلات، يتبين أن معدل التضخم يقدر بنسبة معتدلة نسبيا تبلغ 2.3% على أساس سنوي.

ومن المحتمل أن يبلغ معدل التضخم حاليا متوسط أقل من 2% في العام 2017، متراجعا من 3.5% في العام 2016. ومن المتوقع أن يواجه التضخم بعض الضغوط نحو الارتفاع نتيجة رفع التعرفة على خدمات الماء والكهرباء للشقق الاستثمارية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس، إلا أن هذه الضغوط قد يقابلها انكماش في الإيجارات السكنية وضعف في أسعار المواد الغذائية.

واستمرت أسعار خدمات المسكن بالانكماش خلال يوليو. حيث استمر التضخم في هذا المكون، الذي يتشكل معظمه من الإيجارات السكنية ويتم تحديثه على أساس ربع سنوي، بالتراجع منذ النصف الثاني من العام 2016 ويأتي ذلك تماشيا مع بطء النشاط في سوق العقار الاستثماري. وتشير بيانات التضخم الحديثة إلى تراجع الأسعار في هذا المكون خلال الربع الثاني من العام 2017 بواقع -2.3% على أساس سنوي.

وظل التضخم في أسعار المواد الغذائية ضعيفا بالرغم من نمو التضخم في أسعار المواد الغذائية العالمية. إذ ظلت أسعار المواد الغذائية المحلية عند 0.3% على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية، حسب ما تشير إليه وكالة البحوث السلعية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب ثلاث سنوات عند 4.4% على أساس سنوي. ومن الممكن أن ترتفع وتيرة أسعار المواد الغذائية قليلا إذا ما حافظت أسعار المواد الغذائية العالمية على ارتفاع مستوياتها.

وحافظ التضخم في مكون التجزئة على قوته نتيجة تحسن طلب المستهلك جزئيا بالإضافة إلى تراجع الدينار. فقد استقر التضخم في مكون الملابس والأحذية ومكون «السلع والخدمات الأخرى» خلال شهر يوليو عند 2.1% على أساس سنوي و2.2% على أساس سنوي على التوالي.



فقد ارتفع التضخم في هذين المكونين بصورة كبيرة وذلك ضمن المراجعة الشاملة للمؤشر وإحصائياته في الشهر الماضي، مما يعكس تحسنا في طلب المستهلك وتراجعا في الدينار. إذ تسبب تراجع الدولار في تراجع الدينار الموزون تجاريا، حيث بلغ تراجعه حاليا -2.5% منذ بداية السنة المالية. وبما أن معظم السلع في مكون التجزئة مستوردة، فإن التراجع في العملة قد تسبب في ارتفاع التكاليف في هذا القطاع.

وظل التضخم في أسعار الخدمات باستثناء خدمات المسكن مستقرا حتى الآن في 2017. إذ لا يزال مرتفعا نسبيا خلال يوليو بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وذلك بتأثير من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، حيث تواصل خدمات النقل تعديل رسومها لتناسب ارتفاع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في سبتمبر 2016. وقد بلغ التضخم في مكون النقل والمواصلات خلال يوليو 15.5% على أساس سنوي.