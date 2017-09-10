أعلنت شركة المزايا القابضة عن مشاركتها في معرض ومؤتمر سيتي سكيب جلوبال في دبي خلال الفترة من 11 و 13 سبتمبر الجاري، وذلك استمرارا للنهج الذي اتبعته الشركة منذ سنوات في التواجد في أبرز الفعاليات والتظاهرات العقارية المتخصصة على الصعيدين المحلي والإقليمي، كواحدة من الشركات العقارية الإقليمية الرائدة ضمن قطاع التطوير العقاري.

وتأتي مشاركة هذا العام، تأكيدا على ما تتمتع بها «المزايا» من قاعدة صلبة للوضع المالي والتشغيلي الذي تستند إليهما الشركة في إدارة وتشغيل مجموعة واسعة من مشاريعها، إلى جانب ما تقوم به تطوير لمشاريع جديدة، في مختلف الأسواق التي تعمل بها.

وفي هذه المناسبة قال م.إبراهيم الصقعبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «كما هو الحال في كل عام تشارك المزايا في معرض ومؤتمر سيتي سكيب جلوبال في دبي كونه المنصة الأبرز والأكبر للقطاع العقاري في المنطقة، إلا أن مشاركتنا تبقى دوما متجددة من خلال المنصة المتميزة التي نشارك من خلالها، وما نحمله ونقدمه للجمهور من مشاريع وفرص استثمارية مجدية وذات عوائد حقيقية».

وأضاف الصقعبي: «إننا في المزايا نعمل وفق استراتيجيات مدروسة وموضوعة بعناية فائقة، تعكس رؤيتنا المستقبلية بشكل واضح، مهدت لنا الطريق للنجاح - وبفضل من الله تعالى - في كل الأسواق التي عملنا بها، وفي كافة المشاريع التي قمنا بتطويرها، لتصبح اليوم المزايا واحدة من أهم اللاعبين الرئيسيين في عالم العقاري الخليجي، وبإجمالي أصول بلغت 242.13 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، ونحن الآن بصدد الدخول إلى العالمية».

كما ستقوم المزايا باستعراض مشاريعها الأخرى في كل من سلطنة عمان وتركيا، حيث انتهت الشركة مؤخرا من أعمال الحفر والأساسات والسرداب لمشروع مزايا ريزدنس السكني في مسقط، وباشرت أعمال الهيكل الخرساني محققة نسبة إنجاز فاقت 25% من المشروع والتسليم في 2018، ويتألف المشروع من مجمع سكني متكامل الخدمات، تحتوي المرحلة الأولى منه على 120 شقة سكنية و28 محلا تجاريا.