كشف مدير مجموعة جراند هايبر الشرق الأوسط أبوبكر محمد عن نمو حجم أعمال واستثمارات المجموعة بنحو 300 مليون دولار موزعة في كل من الكويت والامارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر، مشيرا إلى ان المجموعة تضم 46 فرعا بمنطقة الخليج، حيث انها ماضية في استراتيجيتها التوسعية بالكويت وبقية دول الخليج، لضخ استثمارات خلال العامين المقبلين، بنحو 250 مليون دولار اخرى لتغطية عملياتها التوسعية بالكويت وعمان والإمارات.

وأضاف ابوبكر في تصريح صحافي عقب افتتاح فرع الفروانية الجديد ان المجموعة تتجه إلى تأسيس مول جديد بالكويت تقدر مساحته بـ 15 ألف متر سيخدم تنامي عمليات المجموعة في طرح السلع والمنتجات بما يلبي احتياجات السوق للفترة المقبلة، مشيرا إلى ان «جراند هايبر» تدرس عمليات التزايد السكاني وعليه تقوم بتوفير منتجاتها للجمهور بهدف تعزيز نقاط البيع ورفع معدلات الربحية للمجموعة.

ومن جانبه أوضح عادل العربيد أن السوق الكويتي يتمتع بقوة شرائية تستوعب التوسع في المجمعات التجارية وزيادة عدد المولات الشاملة التي تحقق متطلبات المجتمع الكويتي، مبينا أن كلفة الإيجارات للمجمعات التجارية في الكويت تساهم في تحقيق التنافسية من جهة وفي توفير المزيد من السلع والمنتجات في الأسواق الكبيرة وللمناطق ذات الكثافة السكانية.

وقال العربيد إن السوق الكويتي من الأسواق الواعدة، حيث توجد هناك طفرة تسويقية في الكويت بشكل خاص والخليج بشكل عام.

ومن جانبه أكد المدير الإقليمي لمجموعة «جراند هايبر» د.أمين أيوب ان المنتجات التي توفرها المجموعة تبنى على استراتيجية مدروسة تتلاءم مع رغبات المجتمع الكويتي والخليجي في ظل التنافس الكبير الذي تشهده الحركة التجارية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي للمجموعة يصب في توفير سلع جيدة ومتميزة.