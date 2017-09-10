أسس شركة «KUWAIT RECYCLE COMPANY» بدعم من الصندوق

المشروعات الصغيرة مستقبل الكويت وإضافة كبيرة إلى ناتجها القومي

يجب وضع الأراضي الصناعية ضمن حزمة الدعم الممنوحة للمبادرين

إعداد: هديل الخطيب

كان يفكر في دخول المجال الصناعي بنسبة 60%، وبالتالي كان هناك نوع من التردد، لكن بعد اجتيازه لدورة مصنع المبادرين - وهو المشروع الذي نفذه اتحاد الصناعات الكويتية بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أصبح مقتنعا بنسبة 100%، فلم يكن من السهل التخلي عن العمل الحكومي، وهو الشرط الذي يضعه الصندوق الوطني لتمويل المبادرين.

الشريك المؤسس والمدير العام لمصنع «KUWAIT RECYCLE COMPANY» براك الدغيشم يقول ان بعد التحاقه في مشروع مصنع المبادرين لم يتردد في التخلي عن العمل الحكومي حيث تقدم إلى الصندوق وحصل على موافقته بتمويل المشروع وحصل على الرخصة الصناعية بنهاية العام الماضي.

ويضيف: «حاليا استأجرنا أرضا 500 متر في المنطقة الصناعية التابعة لشركة اجيليتي في الجهراء وبدأنا عليها المشروع، وذلك لحين الحصول على أرض صناعية من الدولة وهو أمر قد يستغرق عامين أو أكثر، ونستعد حاليا لتركيب الآلات اللازمة لبدء عملية الإنتاج، بعد أن تعاقدنا مع شركة دنماركية لتزويدنا بأفضل الآلات في مجال إعادة تدوير إطارات السيارات وإنتاج العديد من المنتجات منها».



وفيما يتعلق بالتكنولوجيا في هذا المجال فالدغيشم على دراية كاملة بتطورها منذ الحرب العالمية الثانية، وتمكن من دراسة تفاصيلها ولديه خطة واضحة مرحلية لاستخدام آلات التقطيع واستخلاص الأسلاك والفرم والطحن لتحويل الإطارات إلى حبيبات تمثل المادة الخام للعديد من المنتجات كمرحلة أولى، ومن ثم يتوسع بالدخول في عمليات تصنيع المنتجات القائمة على هذه الحبيبات كمادة خام.

وبسؤاله حول مدى إمكانية تصنيف مشروعه ضمن المشروعات الصغيرة، بينما يبدو نشاط مصنعه بمراحله المخطط لها مسبقا كبيرا، يؤكد الدغيشم على وجود اتجاهين لتصنيف المشروعات الصغيرة، فحسب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تكون ميزانية المشروع أقل من نصف مليون دينار، أما تصنيف بنك الكويت الصناعي فلا يرتبط بالحجم أو الميزانية، وإنما يتعلق بمدى الإضافة التي يقدمها المشروع للناتج القومي، فالمشروع الكبير هو الذي يقدم إضافة كبيرة بصرف النظر عن حجمه، مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف بين مشروع وآخر، وعلى الرغم من أنه مرتبط بالصندوق الوطني لكنه يرى أن تقييم البنك الصناعي هو الملائم.

وحول ملاءمة الدعم الذي حصل عليه من الصندوق الوطني لمشروعه، يشيد الدغيشم بدور الصندوق، فالتمويل الذي حصل عليه ملائم للمرحلة الأولى، كما أنه يقدم الدورات التدريبية المهمة، ويتمنى أن يشمل دعم الصندوق في المستقبل منح الأراضي اللازمة للمشروعات، فإذا تحقق ذلك إلى جانب ما تتمتع به الكويت من بنية تحتية وموانئ فإن بيئة الأعمال ستكون مثالية لنجاح المشروعات الصغيرة.

وفي شأن التراخيص والدورة المستندية التي مر بها مشروعه، يؤكد الدغيشم أن المسؤولين في هيئة الصناعة وغيرها من الجهات كانوا على قناعة تامة بأهمية المشروع وتحركوا لتسهيل الإجراءات قدر استطاعتهم، وبذلوا جهدا، لكن المشكلة أن خارطة الطريق لهذه الدورة المستندية غير واضحة، فالقوانين في هذا المجال قديمة وغير قادرة على منح المسؤولين الفرصة لمساعدة الشباب بالقدر المثالي.