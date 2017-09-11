أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: داليا عبدالله عبدالخالق، مريم رشيد أحمد، رضا يوسف حجازي، بجائزة البنك النقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل واحد منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، فسيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.