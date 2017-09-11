الخطوة تؤكد التزام «هواوي» بتوفير تكنولوجيا الشحن الأسرع والأكثر أماناً

أعلنت «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» عن تعاونها مع شركة «تي يو في راين لاند» (TÜV Rheinland) من أجل استصدار شهادة اعتماد لتكنولوجيا الشحن السريع «سوبر تشارج» الخاصة بالشركة.



وستمثل هذه الشهادة المرة الأولى التي تشهد نجاح تكنولوجيا للشحن السريع المتكامل في اجتياز الاختبارات الصارمة التي وضعها خبراء السلامة الأشهر على مستوى العالم، إذ تشمل عملية الاختبار جميع المكونات، كما أنها تحتم على المحولات والدارات المتكاملة (IC) ومواد كابلات الشحن اجتياز اختبارات السلامة ودرجات الحرارة المتدنية والصدمة الحرارية. ويعكس اختيار «هواوي» الخضوع لرقابة صارمة من قبل شركة «تي يو في راين لاند» مسيرتها المستمرة في تقديم الميزات الأكثر ابتكارا في السوق ويسلط الضوء على التزامها على توفير تكنولوجيا الشحن الأسرع والأكثر أمانا.



وبهذا الصدد، قال كاليان فارما، نائب الرئيس لشؤون الأعمال والأجهزة الكهربائية والمنتجات العالمية لدى شركة «تي يو في راين لاند»: على مدى السنوات ال 145 الماضية، كرست شركة «تي يو في راين لاند» نفسها لضمان تلبية الأجهزة والمنتجات المعقدة لمعايير السلامة الصارمة التي تلبي تطلعات المستهلكين. ومع ارتفاع مستوى ووتيرة الطلب على حلول الشحن السريع، نحن سعداء للعمل مع «هواوي» من أجل المصادقة على تكنولوجيا «سوبر تشارج» باستخدام طرق الاختبار التي أثبتت فعاليتها وخبرتنا الواسعة في مجال البطاريات. وفي مسيرتنا نحو الابتكار المستمر، ينبغي دوما أن نبقي سلامة المستهلكين على رأس أولوياتنا. وبدوره، قال بروس لي، نائب الرئيس لشؤون الهواتف الجوالة لدى «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين»: مع إطلاق كل منتج من منتجاتنا، لا نكتفي بالسعي لتقديم الميزات والأداء الذي يبحث عنها المستهلكون- بل نسعى أيضا لتجاوز الشركات المنافسة من حيث التجربة. ومن خلال العمل مع أفضل الخبراء في «تي يو في راين لاند»، نحن قادرون على توفير جهاز يقدم خاصية شحن سريعة بصورة لا تصدق مع ضمان عال للسلامة، بشكل لا يمكن لمنافسينا تقديم مثيل له.

وتقوم تكنولوجيا «سوبر تشارج» من «هواوي» بتمكين «اتصال» مستمر بين الجهاز والشاحن، فمن خلال مراقبة كل واحدة من نقاط دورة الشحن، تستطيع هذه التكنولوجيا ضبط الجهد الكهربائي وتيار الخرج بصورة تلقائية وذكية لتحقيق أقصى سرعة شحن ممكنة استنادا إلى قدرة الهاتف والشاحن والكابل.



ومن أجل الحفاظ على درجات حرارة منخفضة لهواتف «هواوي» المزودة بخاصية الشحن السريع، تستخدم تكنولوجيا «سوبر تشارج» حل شحن منخفض الجهد الكهربائي بواقع 4.5 فولت/ 5 أمبير. وبالإضافة إلى ذلك، تمت برمجة الموصلات ومقبس الشحن في أجهزة «هواوي» على تعليق تيار الشحن في حال ملامستها للماء. وقامت الشركة بابتكار تقنية الحماية الذكية هذه لمنع حدوث أي قصر في الدارات واحتراق الأجهزة.