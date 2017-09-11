أسعار تنافسية على سيارات أكورد الكوبيه والسيدان وسيفيك وأوديسي جي وبايلوت

أطلقت هوندا الغانم، الوكيل الحصري لسيارات ودراجات والمعدات البحرية لهوندا في الكويت، أحدث حملاتها الخاصة بالعودة للمدرسة، حيث تقدم للعملاء أسعارا تنافسية وعروضا غير مسبوقة عند شراء إحدى سياراتها الشهيرة كسيارة أكورد، سيفيك، أوديسي جي أو بايلوت.

وعند شراء سيارة سيفيك أو أوديسي جي، يحصل العملاء على تسهيلات دفع بنسبة 0% أرباح لمدة خمس سنوات ومن دون دفعة أولى. أما العملاء الذين يختارون سيارة بايلوت، فهم يحصلون على الأشهر الثلاثة الأولى من أقساط الدفع مجانا. في حين تقدم هوندا الغانم أسعارا لا منافس لها على سيارتي أكورد كوبيه وأكورد سيدان لفرصة امتلاك سيارة هوندا.

وتشتهر هوندا الغانم بأنها تقدم سيارات مثالية للعائلات والشباب تناسب نمط حياة مختلف شرائح العملاء، وتضمن لهم القيمة العالية والأداء القوي وخدمة لا مثيل لها ما بعد البيع.

أكورد السيدان والكوبيه

مصنفة ضمن قائمة أفضل عشر سيارات للمرة الواحدة والثلاثين على التوالي من قبل «Car and Driver»، تحمل سيارة «أكورد» 2017 الإرث التي عرفت به هوندا منذ انطلاقها في عام 1976 إذ تعد أيقونة القوة والتحدي والأناقة في تاريخ «هوندا» بتصميمها الجديد وأدائها الأكثر فعالية، لتوفر الراحة والدقة الجمالية ومزايا عملية في السيارة. وتتوفر سيارة أكورد 2017 بموديل كوبيه ذي البابين، أو سيدان بأربعة أبواب، وكذلك بمحرك أربعة أو ستة سيلندر.

سيفيك

تتمتع هوندا سيفيك بمعايير جديدة ورفيعة المستوى للسيارات المدمجة من حيث التصميم الراقي والأداء القوي إذ جاءت هندستها الخارجية بخطوط رشيقة تعطي مظهرا رياضيا للسيارة، إضافة لتطور صناعي في بناء هذه السيارة من حيث معدل الوزن إلى قوة المحرك واستجابة نظام التعليق وناقل الحركة لينعم قائدها بقيادة ممتعة وتحكم كامل. وتضم التقنيات المطورة في السيارة نظام الدخول الذكي، زر تشغيل المحرك، شاشة 7 تعمل باللمس وغيرها من التحديثات المميزة التي تجعل من قيادة هوندا سيفيك متعة تستهوي جميع الشباب الذين يبحثون عن سيارة أنيقة وعصرية تعكس أسلوب حياتهم.

أوديسي جي

صنفت «أوديسي جي» من بين أفضل السيارات العائلية، وتعتبر السيارة التي لا يمكن الاستغناء عنها لكل أسرة في الكويت، فهي واسعة بمساحتها الداخلية ولا تساوم على السلامة والراحة والقيمة ومرونة القيادة والشكل بالإضافة إلى التكنولوجيا وسهولة وضع الكرسي الخاصة لسلامة الأطفال لتكون سيارة الرحلة اليومية للأطفال من وإلى المدرسة، وسيارة ربة الأسرة للتسوق لبيتها في أي وقت، وسيارة النزهات في يوم العطلة بما توفره من راحة وأمان وأداء.

بايلــوت

تعتبـــــــر «بايلوت» رمزا للقوة بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والعائلية في آن واحد، إذ انها الأرحب والأغنى بالمواصفات والتكنولوجيا حتى تحول رحلة جميع أفراد الأسرة إلى متعة لا توصف.

تـــم تصميم سيارة بايلوت لتكـــون أنيقـة وعملية ومريحة عند القيـــادة بشكلها الرياضي الذي يعطي معنى جديدا لسيارة الدفع الرباعي للأسرة الحديثة. وتتمتع سيارة بايلوت بمساحة تتسع لغاية ثمانية أشخـــاص، دون المساومة على الميزات الفريدة في التصميم الداخلي والخارجي للسيارة.