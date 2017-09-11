باقة من المشاريع السكنية في بريطانيا تتميز بموقعها الإستراتيجي وسط لندن ومانشستر

أعلنت شركة مرابحات للحلول العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق ريجنسي- البدع وبمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

عروض مميزة

وحول هذه المشاركة، قال مدير التسويق عادل محمدي إنه سيتم إطلاق عروض خاصة ومميزة خلال فترة المعرض على وثيقة الإيجار الشرعية ببرج هاجر الواقع ضمن مشروع «أبراج البيت» بمكة المكرمة، مقابل الكعبة المشرفة مباشرة وعلى بعد خطوات من باب الملك عبدالعزيز، والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية، وهو المنتج الذي يتم تطويره باستمرار خصوصا لتمكين المسلمين من ضمان إقامتهم في قلب مكة المكرمة وفي أقرب فندق إلى الحرم المكي الشريف لمدة 17 عاما مع توفير نسبة كبيرة تفوق 80% من تكاليف الإقامة هناك.

أجنحة سلطان سويتس

وتابع: سيتم طرح أجنحة سلطان سويتس الفندقية الفاخرة في اسطنبول، الواقع ضمن مشروع nef22، والذي يقع بالقرب من مطار أتاتورك الدولي وعلى مسافة قريبة جدا من محطة المترو ومحطة المترو باص، بالإضافة إلى قربه من مراكز التسوق وعدد من الأماكن التاريخية في إسطنبول.

ولفت إلى أن أهم ما يميز أجنحة سلطان سويتس بقيمة عالية هو نظام FOLD HOME والذي يجسد متعة الإقامة الترفيهية، حيث الأجنحة الخاصة سواء الترفيهية أو الاجتماعية أو الرياضية أو غرف رجال الأعمال، فكل من يملك جناحا في سلطان سويتس يملك أيضا حق الانتفاع بالعديد من الأجنحة والغرف الخاصة ذات التصاميم والمواصفات العالمية المتطورة.

مشروع اسكيب السكني

أما عن المشاريع الأخرى المطروحة، فلفت محمدي إلى مشروع اسكيب السكني والذي يقع في منطقة الرميلة في لبنان، وهو مشروع سكني متكامل يلبي كل الاحتياجات لمن يريدون قضاء أوقات ضمن أجواء هادئة ومريحة بعيدا عن صخب الحياة.

وتابع: تطرح مرابحات باقة من المشاريع السكنية في بريطانيا والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي في وسط لندن ومانشستر، وأهم هذه المشاريع السكنية هو مشروع بامب تاور، حيث سهولة الوصول إلى العديد من المواقع المهمة، ويقدم مزيجا من المواصفات الاستثنائية مع الإطلالة الرائعة والتصاميم العصرية.