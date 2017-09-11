0 % أرباح على الأقساط ولمدة 5 سنوات

أطلقت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، أحدث عروضها التي لا تقاوم وحصريا لشهر سبتمبر، حيث توفر لعملائها فرصة امتلاك سيارات شفروليه الأكثر مبيعا في العالم وذلك بأرباح 0% على الأقساط ولمدة 5 سنوات أو بالحصول على هدية نقدية تصل الى 1200 دينار.

وتضم عروض شهر سبتمبر عددا من موديلات سيارات شفروليه لعام 2017 بما فيها سيارة تاهو، سيلفرادو، تراكس وإمبالا، إذ تعد هذه العروض الفرصة المثالية للعملاء لتمويل سياراتهم بسعر الدفع نقدا، في حين يستفيدون من خدمات شفروليه الغانم ذات الجودة العالية ومن الميزات التي يوفرها برنامج تعهد شفروليه الذي يقدم للعملاء العديد من الخدمات ما بعد البيع.

وتوفر جميع سيارات شفروليه لقائدها راحة البال بفضل المزايا التي تتمتع بها والتي تتضمن الأداء القوي، والموثوقية، والتصميم المتقدم، وميزات السلامة وكذلك الأسعار التنافسية التي تضمن أن يحصل العميل على قيمة أعلى من المتوقع في سيارة تناسب أسلوب حياته.

تاهو

وتتألق شفروليه تاهو بمواصفات غنية تجعل الاستفادة من العرض الخاص أمرا لا يحتمل التأجيل لعشاق هذا النوع من السيارات التي تجمع الرفاهية بالقوة، والجمال بالتحدي، إذ تعتبر أسطورة القوة بمحرك V8 بسعة 5.3 ليترات وقوة 355 حصانا الذي يعتبر من أقوى المحركات في فئتها والأكثر كفاءة وبمواصفات تضيف الرفاهية إلى الأداء، وفرصة اختيار باقة الاكسسوارات الأصلية لتعكس أسلوبا يجعل قائدها يتفرد عن غيره. وتحقق تاهو إقبالا ملحوظا يزداد كل يوم منذ إطلاقها الشكل الجديد الذي يتميز بخطوط خارجية أنيقة تجمع بين القوة والنعومة. وعند الحديث عن المواصفات التي لا تضاهى، فإننا نتحدث عن قائمة طويلة من المزايا التي تضعها في المقدمة ومنها نظام MyLink المعلوماتي الترفيهي الذي يتيح للسائق متعة الترفيه بأنظمة الصوت والتوصيل للموبايل والأغاني وغيرها، وكذلك خدمات المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال شاشة واضحة بحجم 8 انشات تعمل باللمس لتعزز إحساس التحكم لسائقها. وتنضم لهذه المواصفات ستة مكبرات للصوت، فتح السيارة عن بعد، تشغيل السيارة عن بعد، مصابيح أمامية وخلفية من نوع LED، ومصابيح الخاصة للضباب، وعجلات ألمنيوم حجم 18 بوصة.

سيلفرادو

أما لمحبي الشاحنات، فيمكنهم المغامرة في أصعب التضاريس بفضل سيلفرادو الجديدة 2017 التي ترتقي بإطلالتها لتكون أكثر تحديا وجرأة واهتماما بالخطوط الخارجية التي تبدو كعمل فني منحوت ليعكس القوة والاعتمادية.

وتم تطوير واجهة السيارة لتعزيز تدفق الهواء وزيادة عملية التبريد للمحرك، بينما جاءت هندسة الجزء الخلفي للشاحنة بشكل ذكي يخفف من مقاومة الهواء وبالتالي يزيد حرية الشاحنة في الحركة والاستجابة. وتضم الشاحنة مصابيح ضباب LED وعجلات 17 انشا.

تراكس

ومن ناحيتها، تأتي سيارة تراكس بمحرك سعته 1.8 ليتر وبقوة 4 أسطوانات و140 حصانا، ونظام ستابيلي تـــراك، ونظــــام MyLink المعلوماتي الترفيهي الذي يتوافق مع آبل كاربلاي، ذلك بالإضافة إلى إمكانية ثبات السرعة، ومصابيح الأمامية الخاصة للضباب، ونظام المساعدة الأمامي والخلفي مع كاميرا خلفية وعجلات بحجم 16 بوصة المصنوعة من الألومنيوم.

إمبالا

وتوفر سيارة إمبالا قوة في التوليد وبكفاءة عالية مع محرك V-6 سعة 3.6 ليترات وهو أقوى محرك ست أسطوانات في هذه الفئة من السيارات، علاوة عن قوة 305 أحصنة وعزم 358 نيوتن متر.

كما تتميز السيارة بخفة الوزن التي تجعل القيادة أكثر توازنا وتشمل رأس أسطوانة متكاملة وتصميم العادم الذي يوفر ما يقرب من 6 كيلــوغرامات من كل محرك.

وتقدم إمبالا 2017 واحدة من الباقات الأكثر شمولا في ميزات السلامة المتاحة في فئة السيارات بالحجم الكامل، إذ تستخدم تكنولوجيا متقدمة، بما في ذلك الرادار لتجنب الحوادث.