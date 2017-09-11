«كويت 15» يتجاوز 1000 نقطة ويصل لأعلى مستوى منذ 2015

أسهم البنوك استحوذت على 44% من السيولة بقيادة «بيتك» و«الوطني» شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت تداولات الأسبوع على مواصلة حالة الزخم التي تشهدها منذ فترة، وخاصة منذ الكشف عن احتمالية ترقيها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية الشهر الجاري.

وشهدت السيولة زيادة كبيرة في تداولات أمس بنسبة 43% ببلوغها 26.5 مليون دينار ارتفاعا من 18.5 مليون دينار في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وتعد سيولة أمس الأعلى منذ 5 أشهر تقريبا، وتحديدا منذ أبريل الماضي.

ووضح من خلال بداية الجلسة أن هناك استمرارا لاستهداف نوعية الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك الذي استحوذ بمفرده على قرابة 44% من إجمالي السيولة.

وكانت الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة في تعاملات أمس كالتالي:

٭ تصدر بيتك الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بنسبة 18% من خلال تداولات بقيمة 4.7 ملايين دينار، وحقق السهم ارتفاعا بنسبة 5.5% بمكاسب 35 فلسا ليصل إلى 643 فلسا.

٭ في المرتبة الثانية جاء سهم الوطني باستحواذه على 13% من السيولة من خلال تداولات بقيمة 3.5 ملايين ديــنار، وارتفع السهم بنسبة 2.7% بمكاسب 21 فلسا ليصل إلى 775 فلسا.

٭ حل ثالثا سهم الامتياز بسيولة نسبتها 11.5% من الإجمالي، وذلك عبر تداولات قيمتها 3.1 ملايين دينار، وحقـــق السهم ارتفاعا بنسـبة 2.7% محققا 5 فلوس مكاسب ليصل إلى 186 فلسا.

٭ استحوذ سهم زين على 10.5% من السيولة في تداولات أمس بقيمة 2.8 مليون دينار، وارتفع السهم بنسبة 0.6% محققا 3 فلوس ليصل إلى 501 فلــس.

٭ سهم أهلي متحد استحوذ أيضا على 10.5% من السيولة بقيمة 2.8 ملايين دينار، وحقق السهم ارتفاعا 0.9% بتحقيق فلسين مكاسب سوقية ليصل إلى 224 فلسا.

وفي ظل استهداف الأسهم الكبيرة ذات القيم السعرية المرتفعة، حقق مؤشر كويت 15 أعلى مستوى له منذ منتصف 2015، حيث تجاوز المؤشر مستوى 1000 نقطة في تعاملات أمس ببلوغه 1023 نقطة، محققا 23 نقطة مكاسب إضافية بنسبة 2.4%، وبذلك ارتفعت مكاسب المؤشر الأهم ببورصة الكويت منذ بداية العام الحالي بنسبة 15%.

وارتفع المؤشر الوزني للبورصة الكويتية 1.3%، ليبلغ أعلى مستوياته خلال 29 شهرا تقريبا، وذلك بعد صعوده إلى النقطة 440 رابحا 8.9 نقاط، كما تخطى المؤشر العام للبورصة مستوى 6900 نقطة بتحقيق 28.9 نقطة مكاسب بنسبة 0.4% ليصل إلى 6926 نقطة، وبذلك يكون المؤشر الأفضل بين أسواق الخليج منذ بداية 2017، بمكاسب تصل إلى 20.5%.