7% تراجع نسبة نمو الإنفاق بالبطاقات الائتمانية

التسهيلات المصرفية الاستهلاكية لأدنى مستوياتها خلال 4 سنوات

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».



ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية. ويصدر المؤشر في بداية كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.



وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.



ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة «آراء» لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.



وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الـ 6 بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».



يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساسي كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر كان الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما.

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».



ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.



ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.



تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.



ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.



وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».



يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.



أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت، لشهر أغسطس 2017 بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 105 نقاط بتراجع طفيف بلغ نقطة واحدة مقارنة بمعطيات يوليو المنصرم.



وتمت مراوحة ثقة المستهلك بأجواء ومستجدات اقتصادية ومالية متباينة، شكلت الإطار العام والمناخ الذي تفاعلت من خلاله «آراء» ومستوى الثقة في أوساط المستهلكين ولعل أبرز تلك العوامل:



٭ مراوحـــة الأوضــــاع الجيوسياسية في المنطقة على حالها، بما تتضمنه من مخاطر وتعقيدات، بالإضافة إلى متابعة الكويت مساعيها الحميدة المحتضنة دوليا وعربيا من أجل إيجاد الحلول لأزمة العلاقة بين بعض الدول الخليجية ومصر من جهة وقطر من جهة ثانية بما يحفظ المصالح الوطنية والقومية.



أما على الصعيد الاقتصادي والمالي، فالمعطيات أكثر وضوحا من خلال الأرقام والمؤشرات، وأكثر تأثيرا على توجهات وقناعات المستهلكين.



تحتل في هذا المجال، مسألة حركة سوق النفط العالمية وأسعار النفط، المسألة المفصلية المؤثرة على كل القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى في البلدان المصدرة للنفط، ويمكن الإشارة في هذا المجال الى الاستقرار والارتفاع النسبي للأسعار بحيث تجاوز سعر برميل النفط خلال هذا الشهر 52 دولارا.



نفقات السفر



المفاجئ في معطيات بحث شركة آراء، التدني الحاد غير المسبوق، لمعدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة، الذي سجل 91 نقطة بتراجع شهري بلغ 50 نقطة وبخسارة 37 نقطة على أساس سنوي اي بنسبة تراجع 29%.ان هذا التراجع يعود بالدرجة الأولى الى نفقات السفر الى الخارج التي يتكبدها المواطنون والتي تفرض عليهم عصر النفقات غير الضرورية، كما تعود بنسبة أقل الى سفر نسبة عالية من الوافدين التي تؤثر بدورها سلبا على حركة الأسواق الاستهلاكية.



كما يمكن الإشارة الى جملة من المسائل ذات الدلالة ومنها: تراجع نسبة نمو الإنفاق بالبطاقات الائتمانية الى 6.9% مقابل 9.1% في الربع الأخير من العام 2016. واستقرار حجم الواردات الاستهلاكية في الربع الأول من السنة مقارنة بالربع الأخير من سنة 2016. وتراجع التسهيلات المصرفية الاستهلاكية لأدنى مستوياتها خلال 4 سنوات.



بالاضافة إلى ارتفاع نفقات السكن ونفقات النقل، حيث ان هذه العوامل وغيرها شكلت الأسباب الأساسية لضمور حركة الأسواق الاستهلاكية خلال أغسطس.

تحديات سوق العمل

في خضم الانتقال التدريجي ولو البطيء لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية الكويتية على قاعدة المتطلبات التي تفرضها المستجدات المالية والاقتصادية، تبرز جملة من التحديات متعلقة بسوق العمل، وأكثرها إلحاحا توفير الوظائف لـ 3 ألف متخرج كويتي سنويا مع ضمان رفع مستويات الإنتاجية.



ذلك ان مرحلة استيعاب القوى العاملة الكويتية في القطاع الحكومي وأحيانا بمضمون بطالة مقنعة لم تعد مجدية والظروف الراهنة تتطلب الأخذ بعين الاعتبار إيجاد السبل والصيغ الضرورية لتحمل مسؤولية ضمان حركة سوق العمل من قبل القطاعين العام والخاص.

يبدو ان مشاريع الشراكة بين القطاعين، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة تشكل أفضل الحلول لمواجهة ومعالجة استحقاقات وتحديات سوق العمل.

ذلك بالإضافة الى أهمية رفع مستوى النمو الاقتصادي من جهة وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيعها للاستثمار من جهة أخرى، مما يؤدي الى تنوع وتوسيع القاعدة الاقتصادية، تشكل هذه الخطوات مجتمعة أهم الأهداف الواجب توخيها في هذا المجال. وسجل مؤشر الوظائف المتوفرة في السوق حاليا 139 نقطة بتراجع 8 نقاط خلال شهر.





الحركة الاقتصادية تتأقلم مع تدني النفط

ثمة ظاهرة معممة على مختلف الدول المصدرة للنفط، ولو بنسب متفاوتة وبأشكال متنوعة، وهي امتصاص تداعيات التدني الحاد لأسعار النفط، والسيطرة على الآثار السلبية التي خلفها، والبدء بالتأقلم مع واقع أسعار متدنية للنفط ولمدة غير محددة، ورسم استراتيجيات مالية واقتصادية لمواجهة هذه الصدمة ولإيجاد الحلول لها.

ضمن هذا التوجه، خططت السلطات الكويتية استراتيجية معينة، تعتمد الاستثمار الواسع، لاسيما في القطاع النفطي وفي البنى التحتية، كما سعت لجذب الرساميل الأجنبية للاستثمار، وصاغت مشاريع مشاركة مع القطاع الخاص الوطني، بما في ذلك القطاع المصرفي، كما شجعت تأسيس المؤسسات المتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ان هذه الإجراءات والتوجهات التي تعرضت أحيانا للعرقلة، وأحيانا لإعادة النظر في بعض الأسس الضرورية الملازمة لهذه الخطوات، والى بيروقراطية القرارات الإدارية وبطئها، بدأت تشق طريقها للتنفيذ مدعومة باستحداث لجنة من أعضاء مجلس الأمة، لتحديث الأعمال، بما في ذلك إرساء عقود بقيمة 3.5 مليارات دينار خلال السنة الحالية، وتوقع استقرار نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4%.

بالإضافة إلى ترشيد النفقات العامة، والسعي لتأمين مصادر تمويل إضافية بهدف تأمين توازن الموازنة السنوية.

ضمن هذه الأجواء سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 99 نقطة بزيادة 4 نقاط على رصيده السابق، وبإضافة 15 نقطة مقارنة بالمعدل المسجل بأغسطس 2016.

كما سجل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 108 نقاط معززا رصيده السابق 8 نقاط، ومتقدما على معدل المؤشر المسجل خلال شهر أغسطس 2016 بنسبة 28 نقطة.

ان ارتقاء معدلات مؤشرا الأوضاع الاقتصادية، الحالي والمتوقع مستقبلا، بنسبة ملحوظة خلال سنة، وظاهرة ارتفاع ثقة معظم مكونات عينة البحث بالأوضاع الاقتصادية الحاضرة والمستقبلية، تتضمنان مدلولات إيجابية عاكسة لمستوى الثقة العامة بالمستقبل.

محافظة الجهراء الأعلى ثقة بالدخل الحالي

سجل مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي معدلا بلغ 100 نقطة خلال أغسطس، بزيادة 8 نقاط خلال شهر وبإضافة 18 نقطة مقارنة بمعدل أغسطس من 2016. واللافت الارتفاع الملحوظ لمستوى رضا محافظة الجهراء التي منحت معدلا بلغ 131 نقطة بإضافة 29 نقطة على رصيدها السابق.

أن ارتفاع معدلات معظم مكونات عينة البحث، يكشف نوعا من انتشار رضى المستهلكين حول مداخيلهم الفردية الراهنة، حيث ان العوامل المستجدة في هذا المجال هي نمو الدخل الأسري.

نمو وتيرة ونسبة التوظيف، وبلوغ حصة المواطن الكويتي من الدخل الوطني 30 ألف دولار سنويا، بالإضافة الى عوامل إيجابية أخرى، كالسيطرة على مستوى التضخم النقدي وقوة سعر صرف الدينار الكويتي مقابل مختلف العملات الأخرى، حافظت على القدرة الشرائية وبالتالي على انتشار أجواء الثقة بالمداخيل الفردية الآنية.