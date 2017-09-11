تعاقد بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، نيابة عن عملائه للاستحواذ على عقارين في قطاع التجزئة احداهما يقع في مدينة بوري والواقعة في منطقة مانشستر الكبرى وآخر يقع في مدينة غريمسبي في المملكة المتحدة وتشغل هذين العقارين شركة «بي أند كيو» وهي احدى الشركات الرائدة في تجارة التجزئة الخاصة بمعدات وأدوات البناء والتشييد وتطوير المنازل من خلال عقود ايجار لمدة متبقية تبلغ 12 عاما.

وقد تمت هيكلة هذين الاستحواذين من خلال صفقة واحدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمنح العملاء إيرادات نقدية تفوق 8% سنويا وتنمو بنسبة بين 2% و3% سنويا.

وتعد هذه الصفقة السادسة في إطار برنامج العقارات التجارية الوطنية في المملكة المتحدة.