«التجارة»: تأسيس الشركات في 3 أيام فقط

محمود فاروق

تدرس وزارة التجارة والصناعة بناء حاضنات تكنولوجية تنفذ بالتعاون مع الشركات الصينية، وتتميز هذه النوعية من الحاضنات بتقديم خدمات فنية ودعم للشباب ومزودة بمزايا تدعم العمل عن بعد، ويأتي هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه بالكويت بعد زيارة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان للصين لبحث جذب استثمارات صينية بمختلف القطاعات الاقتصادية بالكويت، وذلك بناء على الاجتماعات التي عقدها الوزير مع عدد من الشركات الصينية الكبرى التي تعمل بالأسواق العالمية.

ومن ضمن الشركات التي بحث معها كيفية تنفيذ هذه الحاضنات شركة هواوي والشركة الصينية المحدودة للاتصال والبناء، فضلا عن كبرى الشركات التي تعمل في قطاعات البنية التحتية منها شركة شاين ريل واي جروب التي تعمل في قطاع النقل وشركة ساني - ميدلز ريجن وجي دي دايركتر وجاينا جيزوبا وشينا نورث اندستريز وال كي كي اي ار للتكنولوجيا وزينفا للطاقة.

وقالت وزارة التجارة والصناعة أمس ان ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستسهم في تقليص المدة الزمنية لإجراءات تأسيس الشركات المساهمة وترخيصها من 60 يوما إلى 3 أيام وتقليل الخطوات من 30 إلى 4 فقط بحسب «كونا».

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة أحمد الفارس في تصريح نقله بيان للوزارة أمس انه سيتم قريبا الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة اجراءات قطاع الشركات والتراخيص التجارية بالكامل.

وأضاف ان ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستتضمن ادارة الشركات المساهمة وأقسام التأسيس والتراخيص والمتابعة والجمعيات العمومية التابعة لها وإدارة شركات الأشخاص وإدارة السجل التجاري وأقسامه والأسماء التجارية والاستيراد والوكالات التابعة لها اضافة الى ادارتي التراخيص التجارية وشركات التأمين.

وأوضح ان الوزارة انجزت عددا من المشاريع منذ بداية ابريل الماضي اذ شملت خدمات تأسيس وترخيص كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن وشركات الشخص الواحد.