الجائزة تستهدف الشركات الناشئة في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا

أعلنت كل من شركة مشاريع الكويت القابضة ومؤتمر تمكين الشباب (تمكين) عن فتح باب التسجيل في جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب للعام 2017، حيث ستركز الجائزة في نسختها الثالثة هذا العام على مشاريع المبادرين الشباب في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا.

ويعتبر باب التسجيل في الجائزة مفتوحا أمام المبادرين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاما، ويديرون شركات ناشطة في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا لا يزيد عمرها عن 5 سنوات وتعمل وفق ترخيص صادر من الكويت.

وبإمكان الشباب الراغبين بالتسجيل في الجائزة زيارة موقع تمكين على الإنترنت www.tmkeenkw.com حيث تستمر فترة التسجيل حتى 1 أكتوبر.

وبهذه المناسبة، قالت المدير التنفيذي لاتصالات المجموعة في شركة المشاريع إيمان العوضي «نجحنا منذ إطلاق جائزة كيبكو تمكين لدعم مشاريع الشباب في عام 2015 في تسليط الضوء على المبادرين الشباب في الكويت.

ونحن نسعى من خلال الخدمات التي تقدمها مجموعة شركاتنا إلى دعم هذه الفئة من الشباب الطموح ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم وجعلها مشاريع مستدامة وأكثر ربحية».

وأضافت: من أجل دعم وتشجيع المزيد من الشباب الموهوبين، فقد قررنا إضافة جوائز نقدية في دورة هذا العام وذلك للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ 100 ألف دولار هي عبارة عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها مجموعة شركات شركة المشاريع للفائزة بالمركز الأول».

وبالإضافة إلى ذلك فإن الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار، كما سيحصل الفائزان بالمركزين الثاني والثالث على 10 آلاف و5 آلاف دولار على التوالي.

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب علي الإبراهيم: «يتمثل الهدف من مؤتمر تمكين الشباب السنوي في تثقيف وإلهام وتشجيع الشباب الكويتي للتحول إلى قطاع الأعمال وتأسيس مشاريع ناجحة، وأتاح لنا التعاون مع شركة المشاريع فرصة المضي قدما في دعم الفئة المتزايدة من الشباب وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الخبرات التي توفرها مجموعة شركات شركة مشاريع الكويت».