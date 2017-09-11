صرخوه: خبرة أبو سبيتان ستساعد بالعمل في مناطق مختلفة

أعلنت شركة كامكو للاستثمار (عامة)، عن تعيين أنور أبو سبيتان في منصب المدير التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار في مركز دبي المالي العالمي DIFC، بالامارات.

ويأتي تعيين أبو سبيتان كجزء من التزام كامكو بتوسيع نطاق عملياتها جغرافيا من خلال مقرها الدولي الأول في مركز دبي المالي العالمي، والذي يهدف إلى تقديم خدماتها لقاعدة عملاء الدولية الواسعة، عبر توفير الاستشارات المالية، وترتيب الصفقات الائتمانية أو الاستثمارية.

وينضم أبو سبيتان الى فريق عمل كامكو حاملا خبرة ممتدة لأكثر من 25 عاما في مجال الاستثمارات المصرفية والقطاع البنكي، ودراية عملية بأسواق المال الإقليمية والعالمية، وكفاءة مثبتة في القيادة وبإمكانيات فنية قوية، ورؤية متعمقة في مجال الاعمال.

هذا، وقد شغل أبو سبيتان العديد من المناصب على مدار سنوات عمله، حيث كان يشغل مؤخرا، ولأكثر من عامين، منصب المدير التنفيذي في شركة رسملة للاستثمارات المصرفية، وذلك بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي لفترة 5 أعوام.

كما عمل مديرا تنفيذيا في شركة ميريل لينش - سان فرانسيسكو، ومديرا عاما في شركة رسملة القابضة المحدودة، ورسملة للاستثمارات المصرفية المحدودة، ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع، فضلا عن خبرته في المناصب القيادية الاخرى على مدار سنوات خبرته.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه «نحن سعداء بانضمام أنور أبو سبيتان لفريق عمل كامكو، ليقود دفة الشركة في مقرها بمركز دبي المالي العالمي، ونتطلع الى الاستفادة من خبرته الممتدة في تعزيز عملياتنا التشغيلية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لنمنح عملاءنا منتجات وخدمات استثمارية حاصدة للجوائز العالمية».

وأضاف، «يحظى أبو سبيتان بسمعة طيبة في مجال القيادة، وستساعد خبرته الواسعة في العمل في مناطق جغرافية مختلفة عبر فئات الأصول، والمساهمة في استراتيجيات التحول التي نتبعها في الوقت الذي نوسع فيه رقعتنا الجغرافية».