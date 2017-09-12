لكل شركة الحق في الحصول على خمس بطاقات للإيداع النقدي

أطلق بنك وربة مؤخرا «بطاقة الإيداع النقدي» لعملائه من قطاع الشركات والتي تخولها من الإيداع النقدي في حساباتها لدى بنك وربة. وتجدر الإشارة الى أنه يحق لكل شركة الحصول على عدد خمس بطاقات للإيداع النقدي.

تعتبر بطاقة الايداع النقدي الحل الأنسب للشركات حيث ان من مميزاتها، أنه عند الايداع النقدي يحصل الشخص المودع على ايصال الكتروني بالمبلغ الذي تم ايداعه دون إمكانية الشخص من معرفة رصيد الحساب وذلك للاحتفاظ بسرية تلك المعلومات. وحول استخدامها، فان البطاقة لا تعمل إلا على أجهزة الصرف والايداع الآلي الخاصة لبنك وربة، ويمكن الحصول عليها عبر تحميل الطلب الخاص بها من صفحة الشركات من موقع بنك وربة الالكتروني أو عبر زيارة أحد أفرع بنك وربة، وتعبئة المعلومات اللازمة مع تحديد عدد البطاقات المطلوب الحصول عليها وصور البطاقات المدنية للأشخاص المخولين بالاستخدام وعلى أن يتم توقيع الطلب من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة.

وحول البطاقة الجديدة، تحدث رئيس مجموعة تمويل الشركات في بنك وربة باسل العبيد قائلا: تعتبر بطاقة الايداع النقدي بمنزلة الحل الأفضل لعملائنا من فئة الشركات إذ توفر عليها الوقت والجهد، فبواسطتها تستطيع الشركات إيداع النقود مباشرة في حساباتها عبر جهاز الصراف الآلي من دون الحاجة الى انتظار المساعدة من موظفي البنك ودون الحاجة للتقيد بساعات عمل البنك بحيث يستطيعون اللجوء إلى خدمة الإيداع النقدي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وحتى خلال العطلات الرسمية.