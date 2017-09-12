2.9% زيادة ودائع القطاع الخاص تحت الطلب

2.4% ارتفاع الودائع الادخارية على أساس سنوي

3.2% نمو ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية إلى 32 مليار دينار

30% تراجع ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية إلى 2.5 مليار دينار

قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي في يونيو لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي قدر بنحو 1.1%، حيث بلغت 41.6 مليار دينار تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.6% على اساس سنوى.

وقد جاء النمو السنوي للودائع الذي تجاوز 441.0 مليون دينار من ارتفاع جميع القطاعات الرئيسية للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص تراجعت بنسبة 0.2%، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 30.1%. وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.21% في يونيو مقارنة مع 41.6 مليار دينار في مايو 2017.

وأضاف التقرير أن حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في يونيو تراجعت الى نحو 83% مقارنة مع 84% في يونيو 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى 16.8% في يونيو 2017 مقارنة مع 15.8% في يونيو 2016.

ودائع القطاع الخاص

تراجعت ودائع القطاع الخاص في يونيو بنحو 0.2% أي نحو 59.7 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.60 مليار دينار، مقارنة مع 34.66 مليار دينار في يونيو 2016، في حين تراجعت 0.5% عند المقارنة بشكل شهري مع 34.76 مليار دينار في مايو2017.

وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.14 مليار دينار، اي نحو 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 89.9% في يونيو 2016.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يونيو نحو 58.6% من ودائع العملة المحلية مقابل 58.4% في نفس الشهر من العام الماضي، وتراجعت حصة الودائع تحت الطلب التي تمثل نحو 26.27% في يونيو 2017 مقارنة مع 26.35% في يونيو 2016، بينما تراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية في يونيو 2017، حين بلغــــت 15.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية مقارنة مع 15.3% من اجمالي الودائع في العملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي.

النمو الشهري لودائع «الخاص»

تراجعت الودائع تحت الطلب إلى 8.4 مليارات دينار في يونيو مقابل 8.8 مليارات دينار في مايو، أي بنسبة تراجع شهري نحو 3.7% أي ما يعادل 324.5 مليون دينار، وتراجعت ودائع الادخار إلى 4.87 مليارات دينار بنسبة تراجع 0.3% وبمقدار 14.7 مليون دينار عن 4.88 مليارات دينار في مايو من نفس العام. بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1% وصولا إلى 18.8 مليار دينار في يونيو مقارنة مع 18.6 مليار دينار في مايو 2017.

وارتفعت ودائع القطاع الخـــاص تحـــت الطلب بنسبة 2.9% في يونيو 2017 عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يونيو، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 3.5% على أساس سنوي.

ودائع القطاع الحكومي

ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مسجلة نسبة نمو بلغت نحو 1.1% على أساس شهري في يونيو 2017 مقارنة مع مايو، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 6.99 مليارات دينار في يونيو 2017 مقابل 6.91 مليارات دينار في مايو من نفس العام، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة بلغت 7.7% في يونيو 2017 مقارنة مع 6.5 مليارات دينار في يونيو 2016.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة انخفضت نسبيا إلى 95.2% في يونيو من إجمالي ودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 97.2% من إجمالي القطاع الحكومي في يونيو 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.8% مقارنة مع 2.8% في يونيو 2016.