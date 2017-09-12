عبد الغفار: «دار الجوار» تعتمد على بناء منظومة متكاملة من الأصول العقارية

أعلنت شركة دار الجوار العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية والذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق ريجنسي-البدع، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

وقال عماد عبدالغفار مسؤول الشركة إن دار الجوار العقارية تعتمد على بناء منظومة متكاملة من الاصول العقارية تمتلكها الشركة، حيث أضافت الشركة مؤخرا الى أصولها العقارية فندق دار الجوار والذي يعتبر ملك بالكامل لشركة دار الجوار العقارية، حيث لاقى الفندق رواجا كبيرا عند طرحه بالسوق الكويتي بأسعار لم يسبق لها مثيل في السوق الداخلي والخارجي ويقع بمكة المكرمة بحي العزيزية والذي يبعد عن الحرم أقل من ثلاثة كيلو مترات ويبعد أقل من 1000 متر عن محبس الجن على الطرق العام شارع الهدا.

وبين عبد الغفار ان الفندق يتكون من 21 دورا وبه 80 جناحا و60 غرفة ويسع الفندق لعدد 1000 حاج، بالإضافة إلى دور للمناسبات ودورين بالسرداب لمواقف السيارات ودور ارضي للاستقبال ودور مصلي، بالإضافة الى أدوار الخدمات والمطعم وتطرح الشركة وحدات الفندق بالسوق الكويتي للانتفاع لمدة 25 عاما بأسعار تنافسية لم يسبق لها مثيل بالإضافة الى مميزات وخدمات أيضا لم تطرح من قبل الا من خلال فندق دار الجوار.

وأكد أن الشركة تعتزم في الفترة الحالية العمل بسوق المملكة العربية السعودية وفتح مجال استثماري لمجموعة فنادق دار الجوار بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتلبية كل احتياجات المواطن الكويتي والذي ينعكس بدوره إيجابا على السوق العقاري.

وبالنسبة لمشروع ناتورا دوجا سيتي لفت إلى أنه المشروع الأكبر لشركة دار الجوار العقارية بالعاصمة التركية أنقرة وتبلغ مساحة المشروع 124 ألف متر مربع عبارة عن مدينة متكاملة وتتكون من 1500 شقة و60 فيلا وثلاثة مولات تجارية وفندق خمسة نجوم والعديد من الخدمات، وتطرح الشركة وحدات سكنية بأسعار تنافسية على مستوى السوق الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تسهيلات في السداد.

وتابع: أما مشروع بلوليك، فتقوم شركة دار الجوار العقارية خلال شهر واحد فقط من الآن بتسليم وحدات مشروع بلوليك بالجمهورية التركية على البحيرة التاريخية كوشيتشيكماجك مباشرة وهو المشروع الفريد من نوعه في المواصفات والتصاميم حيث يتكون المشروع من ثمانية أبراج متصلة ببعضها بممشى على الروف بطول كيلو و350 مترا مع وجود ثلاثة حمامات سباحة بالروف ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا ايضا بالروف، بالإضافة الى كل الخدمات المتميزة التي تجعل من الكمبوند الاول في الرفاهية والخصوصية والتي تجعل تصنيفه سبعة نجوم، وتتوافر كل المساحات بداية من استديو بمساحة 60 مترا مربعا وحتى 350 مترا مربعا وأيضا الشقق الدوبليكس.

وعن مشروع تارا سيتي، قال عبدالغفار انه يقع بقلب اسطنبول الأوروبية بتقسيم على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من ميدان تقسيم الشهر وبجوار جامعة بيوغلو بقلب المنطقة التجارية والأكثر حيوية بإسطنبول بالقسم الأوروبي ويتكون المشروع من أربعة أبراج بها كل الخدمات وبها ثلاثة طوابق من المحلات التجارية ويبلغ عددها 128 محلا تجاريا من جميع الماركات العالمية و363 من الوحدات السكنية المتعددة المساحات بداية من غرفة + صالة حتى ثلاث غرف وصالة.