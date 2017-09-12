تأكيد جديد على نجاح سياسته المصرفية المتحفظة

قوة البنك في تنفيذ إستراتيجيته التحوطية في إدارة المخاطر احتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه على قائمة «غلوبل فاينانس» لأكثر 50 بنكا أمانا في العالم لعام 2017 للمرة الثانية عشرة على التوالي، وهو البنك الكويتي الوحيد على هذه القائمة.

ووفقا للتصنيف الجديد، تقدم بنك الكويت الوطني 8 مراكز بموقعه ليحتل المرتبة 41 ضمن قائمة «غلوبل فاينانس» لأكثر البنوك أمانا في العالم لعام 2017.

ويأتي ذلك في تأكيد جديد على قوة البنك ونجاح سياسته المصرفية المتحفظة واستراتيجيته التحوطية في إدارة المخاطر وحرصه المتواصل على تقديم أرقى وأفضل الخدمات المصرفية لعملائه.

وقال الناشر ومدير التحرير في مجلة غلوبل فاينانس جوزيف دي جيارابوتو «يعكس تصنيف البنوك الأكثر أمانا لعام 2017 الآثار المستمرة لحالة عدم اليقين السياسي العالمي والتداعيات المتلاحقة للتغييرات الجذرية التي تطرأ على صعيد الدول وتأثيرها في المنطقة وعلى البنوك العالمية الكبيرة.

وأكد أن تصنيف جلوبل فاينانس يوفر للعملاء معيارا متسقا يمكنهم من خلاله إجراء مقارنة بين استقرار البنوك وأمنها أينما كانت أعمالهم التجارية موزعة في العالم.

يذكر أن الكثير من المستثمرين والعملاء حول العالم ينظرون إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة الأجل للبنوك كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان البنوك التي يتعاملون معها.

وتعتبر هذه القائمة مرجعا معترفا به وموثوقا عالميا من حيث المعايير الموحدة والدقيقة التي تعتمدها «غلوبل فاينانس» في تقييمها والذي يقوم على التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبنوك من قبل أكبر وكالات التصنيف العالمية (موديز، فيتش وستاندرد آند بورز) بالإضافة إلى إجمالي أصول أكبر 500 بنك في العالم.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى تصنيفات ائتمانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بإجماع كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.

هذا، ويتمتع بنك الكويت الوطني بتواجده بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي للبنك في العديد من المراكز المالية العالمية في كل من نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشــــرق الأوســــط، وسنغافورة، إضافة إلى الصين (شنغاهاي).