العمل بعدة توصيات تمهيداً لتعديل المادة 11 من قانون العمل في النفط

حصر إصابات خارج العمل وتحديد نوعيتها وإعداد تقرير نصف سنوي بها أحمد مغربي

في خطوة نحو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع النفطي ومكافأة الملتزمين في العمل عن الموظفين الذين يتمتعون بإجازات مرضية متكررة، أصدر الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني قرارا يطبق من خلاله التوصيات الواردة من لجنة علاقات العمل بشأن الإجازات المرضية على مستوى القطاع النفطي وذلك لحين التعديل على القانون.

وجاء في التعميم ـ الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ أن تكون الأولوية للموظفين في الدورات التدريبية الخارجية ممن لديه اجازات مرضية تقل عن 20 يوما بالسنة، ويكون تكليف الموظفين بالعمل الإضافي ممن لديه اجازات مرضية تقل عن 20 يوميا في السنة واستبعاد الموظفين من الترشح للمكافآت التشجيعية ممن تقل ايام العمل الفعلية لديه عن 180 يوما في السنة، عدا إصابات العمل أو الاجازات الناتجة عن دخول المستشفى وفترة النقاهة والحمل والولادة.

وأشار التعميم الى انه ستتم احالة الموظفين الى المجلس الطبي العام في حالة تجاوز اجازاتهم المرضية عن 20 يوما بالسنة.

وجاءت تلك التعليمات الجديدة للاجازات المرضية بالقطاع النفطي بعد تنامي ظاهرة الاجازات المرضية بالقطاع النفطي الى جانب توصيات من شركة البترول الوطنية بتعديل المادة 11 من قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية رقم 28 لسنة 1969 فيما يتعلق بالاجازات المرضية للعاملين في النفط والى التوصيات الواردة من لجنة علاقات العمل باجتماعها رقم 2017/2.

وطالبــــت «مؤسســة البترول» الشركات النفطية التابعة بتوعية الموظفين العاملين في القطاع النفطي من خلال المحاضرات التعريفية بالتالي:

1- الاجازات المرضية المتكررة وتأثيرها على المستقبل الوظيفي في القطاع النفطي.

2- التمارض (السلوك التمارضي) وتأثيره من الناحية الوطنية.

3- تنفيذ برامج توعوية صحية والتقليل من كل ما يؤثر سلبا على صحة الموظف وتشجيع بيئة الاعمال والاستفادة من المراكز الصحية الرياضية بالقطاع النفطي والحث على اعادة العمل بالفحوصات الطبية الدورية للموظفين والعاملين وتحقيق التوازن الإيجابي بين الحياة الاسرية وبيئة العمل.

وطلب العدساني «مؤسسة البترول» والشركات التابعة بحصر الاصابات التي تحدث خارج العمل وتحديد نوعيتها وإعداد تقرير نصف سنوي بهذه الحالات.

وقال إن نظام الاستئذان الشهري وساعات التأخير المسموح بها في المؤسسة والشركات التابعة يهدف الى مراعاة ظروف الموظفين الملتزمين بالعمل وبالتالي سيتم وقفها لمن يتجاوز عدد الاجازات المرضية 20 يوما بالسنة.

وسعيا من «البترول» في معادلة ظاهرة الاجازات المرضية تم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة الاجازات المرضية في كل جهة على ان تكون أعمال اللجنة مقابلة العامل والمدير المعني لمعرفة أسباب الغياب وحل المشكلة.

وذكـــر العدساني ان «مؤسسة البترول» ستقوم بالتنسيق بين القطاع النفطي والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي للحث على تنظيم ومراقبة صرف الاجازات المرضية والحد منها ووضعها في الاطار الصحيح، وتشكيل فريق عمل من المختصين لإعداد قائمة موحدة لتصنيف الاجازات المرضية وتعريف كل تصنيف والحالات التي تندرج ضمنها بالتنسيق مع مستشفي الاحمدي.