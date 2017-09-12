تحسن مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الفنادق الكويتية بشكل ملحوظ مرتفعا 1% فقط بحسب استطلاع شهر يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي حيث وصلت نسبة رضا العملاء عن الخدمات الفندقية في شهر يوليو 2017 الى مستوى 74% مقارنة بـ 73% العام الماضي بحسب مؤشر جودة تجربة النزلاء الصادر بتقرير شركة كوليرز انترناشيونال العالمية.

وبالوقوف على رأي اهم 10 مصادر تم استطلاع رأيها ضمن المصادر التي شملها استقصاء مؤشر جودة تجربة النزلاء فقد تراجعت الكويت من المركز الخامس العام الماضي في يونيو 2016 إلى المركز السادس هذا العام ليحل محلها عمان في المركز الخامس متقدمة مركزا عن العام الماضي.

وبحسب أهم 10 مصادر بالاستطلاع وتقييم جودة النزلاء فقد حصلت الكويت على 77.47% لعدد تقييمات وصل الى 3762 تقييما خلال شهر يونيو الماضي.

وذكرت كوليرز إنترناشيونال أن توقعات متوسط إشغال فنادق الكويت لكامل عام 2017 ستصل إلى 50%، وهي في مراتب متأخرة قياسا بنسب إشغال عدد كبير من الفنادق في المنطقة.

وأكدت التوقعات أن الإشغال سيتراجع في الكويت بنسبة 2% هذه السنة قياسا في العام السابق. وأشارت الدراسة إلى أن العائد من كل غرفة متاحة في الكويت يبلغ 115 دولارا.

أما توقعات الإشغال في الإمارات فهي بين 61% و80%، وفي السعودية بين 51% و62%، وفي مصر بين 39% و74%.