السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة باستقدام السائقين قبل شراء السيارة

عبدالرحمن خالد

عقدت مجموعة رواد الاعمال الملتقى الاول مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.هند الصبيح، ضمن فعاليات ديوانية الباب الخامس مساء امس الاول، حيث قدمت مجموعة رواد الاعمال 4 اقتراحات تتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة، بالاضافة الى اقتراحات متفرقة من بعض الحضور.

وتضمنت الاقتراحات الأربعة:

1- تسهيل آلية استقدام السائقين، حيث ان استقدام السائقين يستهلك وقتا طويلا يصل احيانا الى 6 شهور تقريبا كما انه يفرض على صاحب العمل شراء سيارة قبل استقدام السائق، مما يسبب عبئا ماديا على صاحب المشروع، لذا يقترح اصحاب المشاريع باستقدام العامل اولا ثم شراء السيارة مع التعهد بمساواة السيارات بعدد السائقين.

2- تخفيض مبلغ التأمين على العمالة الإضافية، اذ ان اضافة اي عامل للمشروع الصغير يكلف صاحب العمل 500 دينار وليس مثل الشركات الكبيرة التي تكلف 250 دينارا، لذا طالب اصحاب المشاريع الصغيرة بمساواتهم مع الشركات الكبيرة.

3- الغاء إذن العمل والتفتيش للمسجلين على الباب الخامس، وذلك نظرا لانشغال اصحاب المشاريع ومما يساعد في تسهيل الامور.

4- فتح باقي ادارات المحافظات للمراجعين من اصحاب المشاريع الصغيرة وزيادة الموظفين والمساحة التشغيلية في مبنى «الصديق» لكثرة الطلبات من قبل اصحاب المشاريع.

وتخضع هذه الاقتراحات لسلطة الوزيرة التنفيذية، كما تساهم في تخفيض الاعباء الإدارية على المبادرين من اصحاب المشاريع الصغيرة، ويساعد اقرار الاقتراحات على خلق فرص عمل في الكويت.

وفي هذا الاطار، تعهدت الصبيح بإقرار تأمين منخفض على العمالة الإضافية قبل نوفمبر، بحيث يصبح اضافة العامل يكلف 250 دينارا فقط بدلا من 500 دينار، ووافقت أيضا على قرار بخصوص استقدام السائقين قبل السيارة مما سيقلل المدة التي قد تصل الى 6 شهور.

مشاكل «التعاونيات»

كما استمعت الصبيح لبعض الشكاوى بخصوص تحديد سن صاحب المشروع الذي يصل الى 45 عاما في الاستثمار بالجمعيات التعاونية، حيث اشارت الى ان تحديد هذا السقف لاعطاء الفرصة للشباب وليس لكبار السن، ووعدت بمحاولة الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف ويقدم المصلحة العامة.

وشكى احد الحضور من صعوبة تحصيل الشيكات الخاصة بالبضائع المباعة للجمعيات، والتي من المفترض تحصيلها خلال 30 يوما حسب القانون، ولكن الجمعيات لا تلتزم بتلك المدة وتطول احيانا الى شهور. وأوصت الصبيح المسؤولين بمتابعة تنفيذ الاقتراحات المذكورة مع مجموعة رواد الاعمال والتنسيق مع المسؤولين لضمان تنفيذها ومناقشة باقي القرارات بالشكل الأمثل. وتستمر مجموعة رواد الاعمال بالمبادرة في تقديم الاقتراحات المناسبة من واقع تجاربهم اليومية. وسيتم تنظيم لقاءات اخرى مع مسؤولين اخرين في الفترة القادمة، وستكون اللقاءات مفتوحة لجميع اصحاب الاعمال.