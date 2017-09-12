أعلنت شركة أركان الكويت العقارية في بيان صحافي عن نتائجها المالية للربع الثالث، حيث بلغ إجمالي الأرباح الصافية 2.9 مليون دينار، بزيادة 5% عن نتائج الربع الثالث للعام الماضي، في حين ارتفعت الموجودات 39% عن العام الماضي إلى 54 مليون دينار، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2%.

وأكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت في معرض حديثه عن النتائج أن الشركة مستمرة في خططها واستراتيجيتها، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط والانخفاض الكبير في تداول العقار، مشيرا الى ان «أركان» قد حصلت على التراخيص اللازمة للبدء في مشروع أركان كلينك في منطقة الجابرية وذلك يمثل نقطة التغيير المحورية في مسيرة أركان خلال 15 عاما، كما سيتم إطلاق الشعار الجديد للشركة بما يتماشى مع التطور المتوقع وهذا سيساعد في حركة التغيير والتطور التي ستشهدها الأعوام الثلاثة المقبلة، وسيتم افتتاح مبنى شقق أركان الفندقية والتي سوف تخدم شريحة مميزة من زوار الكويت لما يتميز به الموقع من قربه من العاصمة ومجمع الحمرا.

واضاف التركيت ان «أركان الكويت» أنجزت جميع متطلبات الحصول على شهادة الآيزو 9001 والتي ستساهم بشكل كبير في تطابق نشاطات الشركة مع أحدث النظم والمعايير العالمية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة فهد المخيزيم أن المنطقة تمر بظروف اقتصادية استثنائية وصعبة تتمثل بشكل رئيسي في انخفاض سعر النفط والانخفاض الحاد في تداولات العقار في الكويت، ما حتم على الحكومة ومتخذي القرار اتخاذ قرارات يمكن بدورها ووفق رؤيتها ان تسهم في التخفيف من تأثير هذه الأزمة الاقتصادية، إضافة الى التسريع في تنفيذ بعض القرارات المؤجلة التي أصبحت ضرورية في الوقت الحالي.

وأضاف: أنه أصبح من الملح الآن دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المشاريع المختلفة، لاسيما أن الحكومة أكدت أنها ماضية في تنفيذ خططها، مع إعادة هيكلة مشاريع خطة التنمية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار المخيزيم الى أن عدة دول تعتمد على الدخل الناتج عن القطاع الصحي والتعليمي والصناعي، ونحن نحتاج الى رؤية مستقبلية لـ 50 عاما مقبلة، ناهيك عن ضرورة العمل على إيجاد وظائف لمخرجات التعليم في القطاع الخاص.