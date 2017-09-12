أصدرت شركة الاستثمارات الوطنية قرارا بترقية أميرة عبدالرحمن الى منصب نائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة المخاطر والالتزام. وتعد وظيفة إدارة المخاطر والالتزام من الوظائف الرئيسية التي تم تعزيزها من قبل مجلس الإدارة، حيث قام قطاع المخاطر والالتزام بإعداد إطار عام ليتناسب مع طبيعة عمل الشركة وأنشطتها، وتم اتباع أحدث النظم والأساليب التحليلية لإدارة المخاطر المختلفة. كما تلتزم شركة الاستثمارات الوطنية بكل مبادئ حوكمة الشركات والصادرة من هيئة أسواق المال والتي تطبق في كل قطاعات الشركة.

جدير بالذكر أن أميرة تمتلك خبرة تزيد على 17 عاما في مجال الالتزام وادارة المخاطر، حيث عملت في أكثر من بنك أهمها البنك الأهلي - سوسيتيه جنرال - مصر لمدة 8 سنوات قبل أن تنضم الى عائلة الاستثمارات الوطنية عام 2011.