قال مصرف «غولدمان ساكس» إن نمو الاقتصاد الأميركي بصدد التباطؤ بضغط من الخسائر التي تسببت بها الأعصاير مؤخرا، قبل أن يبدأ تدريجيا في استعادة الزخم مرة أخرى بفضل تزايد الإنفاق.

ومع اجتياح إعصار «إرما» لولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع وبعد ما خلفه إعصار «هارفي» من خسائر في ولاية تكساس، عدل المصرف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال هذا الفصل الذي يشهد عواصف شديدة.

وخفض «غولدمان ساكس» توقعاته للنمو خلال الربع الثالث بنسبة 0.8%، قائلا إن هذه النسبة قد تزيد إلى 1%، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الفصول الثلاثة التالية ستشهد انتعاشا في الإنفاق والمخزونات والإسكان والطاقة.

وقال اقتصاديو المصرف في مذكرة لهم إن الكوارث الطبيعية المكلفة وواسعة النطاق عادة ما يصحبها انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، لكن ذلك يعقبه ارتدادات أكثر حدة.

ويتوقع البنك الاستثماري نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2% خلال الربع الثالث، بعدما نما بنسبة 3% خلال الربع الثاني، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 2.7% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام.