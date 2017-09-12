قالت مصادر مطلعة أمس إن السعودية ستمد 5 عملاء على الأقل في شمال آسيا بكامل مخصصات النفط الخام المتعاقد عليها في شهر أكتوبر، في حين تم إبلاغ شركة تكرير سادسة في المنطقة بخفض إمدادات الخام العربي الخفيف جدا الشهر المقبل.

ويتناقض ذلك مع الخفض الحاد في مخصصات سبتمبر، ويؤكد على رغبة السعودية في الحفاظ على حصتها بالسوق الآسيوية.

وقال متعامل متخصص في إمدادات نفط الشرق الأوسط إن من المرجح أن تستغل السعودية انخفاض معدلات تشغيل المصافي ووفرة مخزونات الخام في الولايات المتحدة لخفض المخصصات للولايات المتحدة بدلا من آسيا.

وأضاف المتعامل‭‭ ‬‬«المخصصات السعودية عملية حسابية.



يمكنهم خفض المخصصات للولايات المتحدة وإمداد آسيا».

وذكر مصدر من شركة التكرير السادسة في آسيا إن إمدادات أكتوبر من الخام العربي الخفيف جدا انخفضت 10% ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك إجراء أعمال صيانة في سبتمبر في حقل بقيق السعودي الذي ينتج هذا الخام.