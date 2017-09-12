نزل الذهب خلال تعاملات أمس بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد على عام في الجلسة السابقة مع تعافي الدولار من مستوياته المتدنية التي سجلها في الأسبوع الماضي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.8% إلى 1335.10 دولارا للأوقية (الأونصة).



وكان المعدن الأصفر زاد إلى 1357.54 دولارا للأوقية في الثامن من سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 16 أغسطس 2016.



كما نزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في ديسمبر 0.9% إلى 1339.40 دولارا للأوقية.

والتقط الدولار الأنفاس بعد أن عانى من ميل للعزوف عن المخاطرة وارتفع من أقل مستوى في عامين ونصف العام المسجل في الأسبوع الماضي بعدما أقامت كوريا الشمالية حفلا في مطلع الأسبوع بدلا من إطلاق صاروخ آخر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 17.83 دولارا للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى منذ أبريل في الجلسة السابقة.



وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1000.70 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 1% إلى 944 دولارا للأوقية.