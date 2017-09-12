قال بيت الاستثمار الخليجي إن البنك الدائن قرر البدء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة في إطار مطالبته للشركة بسداد المديونية المستحقة عليها.

وأوضح «الخليجي» في إيضاح للبورصة أنه تسلم كتابا من البنك الدائن الأحد الماضي بما يفيد بقرار البنك ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة فيما يخص الدين المستحق عليها.

وأضافت الشركة أنها تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق مساهميها، والتفاهم مع البنك الدائن بهذا الخصوص لحماية مصالح الطرفين والوفاء بالتزاماتها تجاه البنك.

كان «الخليجي» كشف مطلع يناير الماضي عن دخوله في مرحلة تفاوض مع أحد البنوك الدائنة، وهو بنك محلي، من أجل تجديد المرابحة والدفعات المستحقة البالغة 35.3 مليون دينار.