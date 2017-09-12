أعلنت بورصة الكويت أن رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند، خالد عبدالله الحمد الصقر، اشترى الأربعاء الماضي 1.4 مليون سهم في الشركة.

وأوضحت البورصة في بيان أمس الاثنين، أن سعر السهم في صفقة الشراء بلغ 970 فلسا، لتصل قيمة الشراء الإجمالية إلى نحو 1.42 مليون دينار.

وكانت البورصة أعلنت الخميس الماضي، عن موافقتها على تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة على أسهم «أسمنت بورتلاند» كويت بإجمالي 1.4 مليون دينار.

ويبلغ رأسمال الشركة 10.02 ملايين دينار تقريبا، موزعا على نحو 100.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

وتعد مجموعة البابطين القابضة صاحبة الحصة الأكبر في «أسمنت بورتلاند» بواقع 7.06%، تليها حصة إبراهيم عبدالرحمن العصفور بنحو 5.8%.