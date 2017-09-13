العنجري: أغلب العارضين والرعاة باشروا توقيع العقود فور انتهاء فعاليات معرض يناير الماضي

بعـــــد دورة حافلـــة بمؤشرات ونسب نجاح متعددة، أعلنت شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» عن موعد الدورة السابعة المرتقبة لمعرض «هوريكا الكويت»، حيث سيقام من 15 إلى 17 يناير القادم (2018) في ارض المعارض الدولية - في مشرف، وأشارت في بيان مشترك مع شركة «هوسبيتاليته سرفيسز» اللبنانية إلى اقبال واسع ومبكر على اتفاقات الرعاية وحجز المشاركات في هذا التظاهرة المتخصصة التي تستقطب أهم الشركاء والفاعلين المعنيين بصناعة الضيافة والتجهيزات الغذائية والفندقية.

علامة متميزة

وذكر بيان صادر عن الشركتين ان معـــــرض «هوريكا الكويت» اصبح علامة متميزة حقيقية وأكبر حدث من نوعه في الكويت، وقد اثبت العام تلو العام نجاحات كمية ونوعية غير مسبوقة، وآخرها في يناير الماضي حين انتقل مكانه إلى ارض المعارض الدولية ليقام على مساحة 6500 متر مربع في القاعة رقم 8 حيث ستقام أيضا الدورة القادمة للمعرض.

وأوضحت مدير عام شركة «ليدرز جروب» نبيلة مبارك العنجري أن التحضيرات للدورة القادمة قد قطعت شوطا متقدما جدا، لاسيما أن أغلب العارضين والرعاة كانوا باشروا توقيع العقود فور انتهاء فعاليات وأنشطة المعرض في يناير الماضي، في وقت انتهت اللجنة المنظمة من تقييم النتائج السابقة والعمل على توفير سبل زيادة رضا العارضين أكثر فاكثر.

نمو في نسب المشاركة

ولفتت إلى أن: «عدد العارضين في دورة يناير الماضي قد ازداد بنسبة 40%، كذلك زادت نسبة المشاركين في مسابقات الطهي 18%، أما مقدار الرضا والاعجاب التي أبداها العارضون فقد قاربت 89%، علما أن اغلبهم قيموا المعرض بعلامة الامتياز».

وأضافت العنجري: «إن نسب النمو هذه تؤكد على عدة حقائق، أولا، حاجة الكويت الماسة إلى معرضنا المتخصص لتطوير قطاعات الضيافة والصناعات والتجهيزات الغذائية والفندقية، وثانيا، دور (هوريكا الكويت) في تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، بما يساهم بشكــــل أو آخر فــــي تحقيق طموح تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وثالثا، فإن نمو الاقبال على هوريكا الكويت ونجاحه يرسخ نجاح التعاون بين شركتنا وشركة (هوسبيتاليته سرفيسز) اللبنانية الرائدة في هذا المجال على المستوى العربي قاطبة، وصاحبة الامتياز الام لعلامة هوريكا، كما يتلاقى نجاحنا في الكويت مع المكانة المتزايدة التي تسجلها باقي معارض هوريكا في العالم العربي، مثل السعودية والأردن، بفضل تعاون الشركة اللبنانية مع شركاء محليين في كل دولة، اضافة إلى المعرض الضخم الذي يقام سنويا في بيروت».