البطاقات متوافرة مجاناً حتى 30 سبتمبر الجاري

يواصــــــل البنــــك الأهلي الكويتي تنفيذ إستيراتيجيته الرامية نحو توفير خدمات مصرفية تتميز بالسهولة واليسر لعملائه، حيث أضاف الجنيه المصري لقائمة العملات التي يقدمها لعملائه من خلال بطاقات Freedom المتعددة العملات مسبقة الدفع، ليصبح إجمالي العملات إحدى عشرة عملة، وذلك للوصول الى شريحة أكبر من العملاء.

جدير بالذكر أن البنك يوفر البطاقات مجانا حتى 30 سبتمبر الحالي وسيقوم بإلغاء رسوم إصدار البطاقة لكل عميل، وسيتم التبرع بقيمتها إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وتقـــدم بطاقــــــات Freedom المتعـــــددة العملات مسبقة الدفع حلولا عمليــــة للمسافرين، تمنحهم الأمن والراحة والحرية التامة.

وبالإضافة إلى الجنيه المصري الذي تمت إضافته مؤخرا، تضم قائمة العملات الدينار، والدولار، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال القطري، والفرانك السويسري، والدولار الكندي، والريال السعودي.

ويتمكن حاملو بطاقات Freedom من الاستمتاع بالعديد من المزايا، من بينها تجميد أسعار الصرف للحماية من تقلبات الأسعار، إلى جانب الحصول على تأمين سفر مجاني بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار أميركي، وعروض متعددة من قبل ماستركارد العالمية وما يتبعها من خدمات مساعدة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى الحساب على مدار الساعة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية المتاحة والآمنة مع إعادة تعبئة البطاقة بشكل فوري، وحماية عمليات الشراء والحماية ضد القرصنة، وإمكانية سحب النقود من خلال أجهزة الصراف الآلي داخل الكويت وخارجها.