0 % أرباح لمدة 5 سنوات بدون مقدم أو اقبض نقداً لغاية 1000 دينار

في واحد من العروض التي لا يمكن مقاومتها، أطلقت فورد الغانم حملتها الترويجية المذهلة على سيارات فورد الجديدة بأسعار خاصة وتسهيلات مميزة، حيث يوفر هذا العرض للمهتمين بشراء سيارة فورد جديدة فرصة الاختيار ما بين الشراء بالأقساط لمدة 5 سنوات بدون أرباح وبدون دفعة أولى أو ان يقبض العميل نقدا لغاية 1000 دينار.

ويسري هذا العرض على سيارات فورد ابتداء من فيجو، فييستا، فوكس، فيوجن، توروس، إيكوسبورت، إسكيب، إدج، اكسبلورر، فلكس، رينجر، F-150، وإكسبيديشن.

وتأتي جميع هذه السيارات مع كفالة من مصنع فورد لمدة 5 سنوات أو 100 الف كم مما يضيف المزيد من التميز والقيمة وراحة البال لجميع مالكي سيارات فورد.

ومن شأن هذه الأسعار والتسهيلات المميزة أن تجعل قرار شراء سيارة فورد جديدة خلال شهر سبتمبر الاختيار الأنسب.

وضمن هذا العرض، سيارة فورد إكسبلورر الجديدة التي نالت لقب «أفضل سيارة رياضية متعددة الاستعمالات SUV متوسطة الحجم» ضمن جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط MECOTY للعام الماضي، فبعد أعوام من الريادة في الابتكارات والمبيعات، تتميز فورد إكسبلورر الجديدة بالرحابة الداخلية، حيث تمت هندستها خصوصا للأشخاص الذين يبحثون عن المغامرات مع عائلاتهم، والذين يريدون وسيلة للتعبير عن شخصيتهم الفريدة.

المظهر الخارجي شهد عدة تعديلات، على غرار تثبيت الشبكة والمصابيح الأمامية بتقنية LED في موقع أعلى، وإضافة حاملة سقفية جديدة مغلقة مع قنوات تبعد مياه الأمطار عن المركبة، وجناح خلفي جديد ما يساهم أيضا في تحسين الديناميكية الهوائية.

ومن جهة أخرى، فإن التغييرات التي طرأت على التصميم الداخلي تعكس الرغبات التي عبر عنها العملاء من خلال أبحاث المستهلكين التي أجرتها فورد، والتي أظهرت أن شخصا واحدا من أصل خمسة مالكين لسيارة إكسبلورر سبورت كانوا يملكون مركبة فخمة في السابق.

تشتمل التغييرات على متكأ الذراع في الباب المثبت في وضعية أعلى والمغلف والمدروز، وأزرار حقيقية لتحل مكان الأزرار العاملة باللمس في نظام الترفيه المعلوماتي، وتفاصيل مرهفة أكثر في أنحاء المقصورة.

المزيد من التكنولوجيا الذكية، هذا ما سيحصل عليه العملاء في سيارة فورد إكسبلورر الجديدة، فهي تقدم المزيد من التكنولوجيا مقارنة بالطرازات السابقة، وتضم ميزات تعزز تجربة القيادة.

وتشتمل التكنولوجيا الجديدة على كاميرا أمامية وخلفية تتميز كلتاهما بعدسات عريضة الزاوية ومجهزة ببخاخ رش وهي ميزة سباقة وحصرية في الفئة، ومساعد الركن النشط المحسن مع مساعد الركن العمودي ومساعد الخروج من الموقف، والركن المتوازي شبه التلقائي الذي يستخدم أجهزة استشعار فوق صوتية ونظام التوجيه الكهربائي المعزز آليا لمساعدة السائقين في مناورات الركن المتوازي والركن العمودي، ويشتمل مساعد الركن النشط المحسن على مساعد الخروج من الموقف لمساعدة السائق على الخروج من فسحة الركن المتوازي.

يتحكم النظام بالمقود، بينما يتحكم السائق بدواستي الوقود والفرامل، وبناقل الحركة.

ايضا تزود السيارة بمنافذ USB مع ميزة الشحن الذكي في الناحيتين الأمامية والخلفية للسيارة قادرة على شحن الأجهزة الذكية أسرع بمرتين من المنافذ التقليدية، وفي الخلف نجد باب الصندوق العامل لايدويا فليس على العميل إلا القيام بحركة ضرب خفيفة بقدمه تحت الناحية الوسطى من المصد الخلفي لفتح باب الصندوق أو إغلاقه.

وتحظى إكسبلورر بمحرك V6 سعة 3.5 ليترات القياسي في الطراز الأساسي وXLT وليمتد مع قوة حصانية صافية تبلغ 294 PS عند 6500 دورة في الدقيقة و346 نيوتن متر من عزم الدوران عند 4000 د.د.، يتصل مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي SelectShift بـ 6 سرعات، وطراز سبورت الذي يتميز بقوة حصانية صافية تبلغ 370 PS عند 6500 د.د. و475 نيوتن متر من عزم الدوران عند 3500 د.د.، ويترافق أيضا مع ناقل الحركة SelectShift بست سرعات.