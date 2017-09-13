الشركة ستقدم أفضل العروض العقارية الحصرية لزوار المعرض

أعلنت شركة كي بي آر العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق ريجنسي البدع، وبمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

وقال المدير التنفيذي في الشركة حسين الأباصيري عن مشاركة الشركة في المعرض، إن المشاركة ستكون لتقديم أفضل العروض العقارية الحصرية لديها، مؤكدا حرص الشركة على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة.

وأضاف: الشركة لديها العديد من المشاريع منها ما هو ملك للشركة ومنها ما هو تسويق حصري داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وسنطرح في المعرض العديد من المشروعات في تركيا وإنجلترا ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول الأوربية بمنطقة بهشا شهير.

ولفت إلى أن المشاريع تتميز بفخامة التشطيبات والتسليم الفوري وسهولة بالأقساط، موضحا ان الشركة ستكشف عن مشروع فلل المروج وهو ملك للشركة بمنطقة يلوا الساحرة ويعد المشروع من افضل المشاريع بالمنطقة لما يضمه المجمع من مساحات مختلفة من الفلل ذات الخصوصية ولكل منها حديقتها واطلالاتها المباشرة على بحر مرمرة وإسطنبول، ويتميز المشروع باحتوائه على جميع الخدمات التي تلبي راحة العميل ووجود خدمات فندقية داخل المشروع، مما يتيح للملاك الاستثمار الجيد داخل المشروع والحصول على أعلى نسبة إيجار في حال رغبة عملائنا في إيجار وحداتهم واستثمارها والاستفادة من مدخولها السنوي.

وأشار الأباصيري إلى أن الشركة ستطرح أيضا مشروعين في وسط مدينة بورصة الساحرة ويمتاز المشروعان بوجود جميع الخدمات من مول تجاري ضخم وإطلالات رائعة مع سهولة السداد.

وبين أن الشركة تقدم مجموعة من المشاريع في المملكة المتحدة، ومن أبرزها مشاريع في مركز مدينة لندن وتعد الأفضل لأسعارها التنافسية الهائلة، اضافة إلى مشروع بوسط مدينة مانشستر، حيث يقسم المشروع ما بين بيوت منفصلة وشقق سكنية واستثمارية مع توفير جميع الخدمات داخل المشروع، وأيضا ستطرح الشركة مشروعا سكنيا بمركز مدينة ليفربول التي تتمتع بحياة الرفاهية والفخامة وقربها من جميع الأماكن الحيوية سيرا على الأقدام.