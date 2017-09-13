قال مدير دائرة التسويق والتطوير في شركة بيتك للتأمين التكافلي (بيتك تكافل) أحمد النويف ان الشركة افتتحت مركز خدمة خاصا بعملائها داخل كراج شركة مجموعة البابطين لإصلاح السيارات بالشويخ، وذلك ضمن اهتمام الشركة بتقديم خدماتها المتميزة لعملائها وفي اطار التعاون المستمر مع وكلاء السيارات لدعم خدمات العملاء المشتركين بأسرع وافضل السبل.

وأوضح النويف في تصريح صحافي ان المركز يخدم عملاء الشركة في حال وقوع حادث، فيقوم باستقبالهم وإنهاء كل الاجراءات دون حاجة الى ان يقوموا بمراجعة الشركة، ما يوفر على العملاء الوقت والجهد، كما انه يمكنهم الاستفادة من خدمات الكراج لإصلاح وتأهيل السيارة لتعود في افضل حالتها وبمستوى عال من الجودة، بمعايير السلامة والأمان والكفاءة.

وأشار الى المركز الجديد يعد احد المراكز التي تضعها شركة «بيتك - تكافل» تحت تصرف عملائها بموجب اتفاقيات تعاون مع العديد من الوكلاء البارزين في السوق، بغرض تسهيل الاجراءات على العميل بأقل وقت وجهد وضمان الحصول على أعلى مستوى من الجودة في معالجة اثار الحوادث بضمان وثقة الوكيل، بشكل يتم فيه استقبال العميل وإنهاء اجراءات اصلاح سيارته في المكان المحدد، دون ان يحتاج الامر الى ان يراجع العميل مقر الشركة، حيث يستطيع ان ينهي جميع الاجراءات بالمركز الواقع داخل الكراج المختص.

يذكر ان المركز يسهم في تقديم خدمة بمستوى عال من الجودة، بمعايير السلامة والأمان والكفاءة وهذا يعزز مفهوم خدمة العميل لدى الشركة.