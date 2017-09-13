الناقلة تخصص جوائز ضخمة لهذا العرض بما في ذلك فرصة للسفر مجاناً لمدة عام كامل والترقية لدرجة رجال الأعمال

يسر الخطوط الجوية القطرية الإعلان عن إطلاق باقات السفر حول العالم لتمنح المسافرين على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى العديد من العروض والجوائز القيمة، بما في ذلك الفرصة للفوز بجوائز مميزة والتي تشمل السفر مجانا لمدة عام كامل الى اي من وجهات الناقلة القطرية.

ويسري العرض خلال الفترة من 12 حتى 19 من شهر سبتمبر، ويتيح خصومات تصل إلى 40% على أسعار التذاكر على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، بالإضافة إلى أسعار خاصة للمرافقين والمسافرين في مجموعات، ويحظى الركاب الذين يقومون بحجز الرحلات خلال فترة العرض بالفرصة للفوز بتسعة تذاكر للسفر مجانا لمدة عام كامل الى اى من وجهات الناقلة القطرية.

وهناك العديد من الجوائز بما في ذلك عضوية بلاتينية في نادي الامتياز، وترقية مجانية لدرجة رجال الأعمال وإقامة لمدة ثلاث ليال في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة في الدوحة.

وقال إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا إطلاق هذا العرض الرائع الذي يعد الأضخم حتى الآن في أعقاب نجاح مهرجانات السفر الماضية.

ولدى مسافرينا الفرصة الآن للاختيار من مجموعة من الباقات والخصومات على الرحلات على الدرجة السياحة والدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى الفرصة للفوز بجوائز قيمة.

وستشمل الجوائز اليومية قسائم للترقية إلى درجة رجال الأعمال، تصل إلى 100000 كيومايلز لدرجة رجال الأعمال و50000 للدرجة السياحية، وترقية إلى نادي الامتياز لأعضاء الفئة الفضية والذهبية، كما تشمل الجوائز إقامة مجانية في عدد من الفنادق الفاخرة في مدينة الدوحة، وقسائم للتسوق من السوق الحرة القطرية وقسائم الدخول المجاني إلى صالات الانتظار في مطار حمد الدولي.

وبإمكان المسافرين الآن حجز رحلاتهم إلى العديد من الوجهات الشهيرة، حيث تبدأ أسعار تذاكر الدرجة السياحية من 89 دينارا كويتيا إلى سراييفو، ومن 169 دينارا إلى كولالمبور، ومن 209 دنانير إلى جوانزو، ومن 219 دينارا إلى بوكيت، ومن 269 دينارا إلى نيويورك.

وتبدأ أسعار الرحلات على درجة رجال الأعمال من 299 دينارا إلى صلالة، ومن 379 دينارا إلى بانكوك، ومن 579 دينارا إلى باريس، وتسري صلاحية هذه التذاكر للسفر بين 15 سبتمبر 2017 و31 مايو 2018.

وتقدم الخطوط الجوية القطرية أسعارا خاصة ضمن عرض المرافق، حيث يتيح هذا العرض للمسافر ومرافقه على متن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من الحصول على المزيد من الخصومات، بينما يحصل المسافرون في مجموعات تتكون من ثلاثة حتى سبعة على خصومات حصرية.

للاستفادة من هذا العرض، يرجى زيارة أحد مكاتب الخطوط الجوية القطرية أو وكيل سفرك المفضل أو qatarairways.com/globaltravelboutique، لمعرفة المزيد عن وجهات وعروض الخطوط الجوية القطرية، يرجى زيارة qatarairways.com. وستطلق الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى العديد من الوجهات الجديدة خلال العام الحالي والعام القادم، بما في ذلك أبيدجان في ساحل العاج وأكرا في غانا وكانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي ويو تاباو في تايلند وشيتاغونغ في بنغلاديش ومومباسا في كينيا وغيرها الكثير.

وتعد الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر والرائدة في تقديم أحدث الخدمات في قطاع الطيران، واحدة من أسرع شركات الطيران نموا وتشغل واحدا من أحدث أساطيل الطائرات في العالم.

وتزامنا مع احتفالاتها بعشرين عاما على إطلاق عملياتها، تسير الخطوط الجوية القطرية اسطولا حديثا يتألف من 200 طائرة تتجه إلى وجهات العمل والسياحة في القارات الست.

وحصلت الخطوط الجوية القطرية على مجموعة من الجوائز هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض باريس الجوي.

كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر خلال الحفل جائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.