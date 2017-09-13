انخفض سعر برميل النفط الكويتي 82 سنتا، أي بنسبة 1.6% ليبلغ 50.56 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية، استقرت أسعار النفط خلال تداولات أمس مع تقييم المتعاملين للأثر النزولي للإعصار إرما على الطلب مقابل إعادة تشغيل المصافي في أعقاب الإعصار هارفي، والذي من شأنه زيادة معالجة النفط الخام، حسب «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات، أو ما يعادل 0.07%، إلى 53.80 دولارا للبرميل عن سعر الإغلاق السابق.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات، أو ما يعادل 0.06%، إلى 48.04 دولارا للبرميل.