الغربللي: 5 حزم رئيسية لمصفاة الزور بـ4.87 مليارات دينار \

تنفيذ الدراسات الهندسية الأولية لمجمع البتروكيماويات واختيار تكنولوجيا التصنيع أحمد مغربي

أكد رئيس فريق عمل إدارة مستوى الآداء في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) محمد الغربللي ان مشروع مصفاة الزور يعد من أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط ويهدف الى التوسع في الطاقة التكريرية للكويت، مشيرا الى ان طاقته التكريرية ستبلغ 615 الف برميل يوميا وهو ما سيعادل نحو 45% من اجمالي الطاقة التكريرية للكويت.

وافاد بان العقود الرئيسية لمشروع مصفاة الزور تتكون من 5 حزم رئيسية بقيمة اجمالية للمشروع تبلغ نحو 4.87 مليارات دينار وسيقوم المشروع بتلبية احتياجات محطات الكهرباء في الكويت من زيت الوقود الصديق للبيئة ذي المحتوى الكبريتي المنخفض بنسبة 1% وذلك بمعدل 225 الف برميل يوميا.

وأوضح الغربللي خلال الندوة التعريفية التي نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط الكويتية أن مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال ستبلغ طاقته نحو ثلاثة آلآف مليار وحدة حرارية بريطانية في اليوم من الغاز الطبيعي المسال أي ما يعادل 65 ألف طن يوميا.

وأشار الى ان مشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال سيكون له دور مهم في توفير المزيج الأمثل من الغاز الطبيعي إضافة الى زيت الوقود الصديق للبيئة من مصفاة الزور لتلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية.

وأشار الى ان قرار انشاء المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال جاء لتلبية الطلب المحلي من الوقود حتى عام 2030.

وافاد بانه من المشروعات الهامة التي تقوم عليها الشركة أيضا مشروع مجمع البتروكيماويات، لافتا الى انه يتكون من مصنع الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني ووحدة التكسير بالعامل الحفاز.

ولفت الى انه يتم حاليا عمل الدراسات الهندسية الاولية للمشروع واختيار مرخصي تكنولوجيا التصنيع ليتم تصميم مجمع البتروكيماويات على مستوى عالمي متكامل مع مصفاة الزور وذلك لانتاج منتجات عالية الجودة مثل البرازيلين والبولي بروبلين والبنزين، مؤكدا أن المشروع سيوفر فرصا لتطوير المزيد من الصناعات التحويلية اللاحقة من قبل أصحاب المشاريع على الصعيد المحلي.

يذكر ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة تأسست في العام 2016 وكانت نتاج جهود حثيثة ودعم من مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة والتي تضافرت في سبيل تأسيس الشركة وإرساء قواعدها الرئيسية من هيكل تنظيمي ونظم ولوائح وسياسات مالية وإدارية تمكن الشركة من مباشرة دورها في عمليات التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور والذي يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التنموية والاستراتيجية في الكويت.

وتهدف الشركة من خلال هذا التكامل إلى دفع عجلة الصناعة البترولية في الكويت ومواكبة السوق العالمية من خلال تحقيق الأثر المضاعف في التكامل بين مشاريع التكرير في مصفاة (الزور) ومشاريع مجمع البتروكيماويات (الزور) ومنشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال (الزور) والذي سيساهم في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني إضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة المحلية فضلا عن توفير الفرص المهنية للعمالة الوطنية ودعم ومساندة الخدمات المجتمعية في الكويت.