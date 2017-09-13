وقعت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات اتفاقية تمويل مجمع بنظام المرابحة بقيمة 300 مليون دولار ولمدة 3 سنوات، حيث تم تعيين شركة بيتك كابيتال للاستثمار كمستشار للصفقة، وشارك بالتمويل كل من بنك وربة وبنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك ABC الإسلامي.

وتتكون محفظة ألافكو حاليا من 65 طائرة مؤجرة على 22 شركة طيران في 14 دولة حول العالم، بالإضافة لطلبات الشركة مع مصانع الطائرات (ايرباص وبوينغ) والتي تتمثل في الاستثمار بطائرات ذات التكنولوجيا الحديثة بعدد 113 طائرة متمثلة في 73 طائرة من طراز ايرباص A320neo و10 طائرات من طراز ايرباص A321neo و10 طائرات من طراز ايرباص A350-900XWB و20 طائرة من طراز بوينغ B737-8Max.