توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) زيادة الطلب على نفطها في العام 2018، مشيرة إلى بوادر على تحسن السوق العالمية، مبينة أن اتفاق خفض الإنتاج الذي أبرمته مع دول غير أعضاء بالمنظمة يساعد على تقليص تخمة المعروض التي ضغطت على الأسعار.

وقالت المنظمة في تقريرها الـشهري أمس إن العالم سيحتاج إلى 32.83 مليون برميل يوميا من الخام العام القادم بارتـفاع قدره 410 آلاف برميل يوميا عن التوقـعات السـابقة.

وأضافت المنظمة أن إنتاجها النفطي في أغسطس جاء دون توقعات الطلب، إذ انخفض الإنتاج 79 ألف برميل يوميا عن مستويات يوليو إلى 32.76 مليون برميل يوميا، تزامنا مع انخفاض إمدادات كل من السعودية وليبيا وفنزويلا والعراق والإمارات، مقابل ارتفاع إمدادات نيجيريا.

وأضافت المنظمة في تقريرها ان إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء قد تنمو بمقدار 780 ألف برميل هذا العام إلى 57.8 مليون برميل يوميا، لكنها خفضت توقعاتها لنمو إنتاج هذه البلدان خلال العام المقبل.