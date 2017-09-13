

تراجع سعر صرف الدينار، امس أمام الدولار و6 عملات عربية وأجنبية، بينما ارتفع أمام 3 عملات أجنبية، أبرزها اليورو، وفقا للنشرة اليومية لبنك الكويت المركزي.

وبحسب النشرة، انخفض الدينار أمام الدولار بنسبة 0.08%، عند 301.3 فلس، وسجل أمام الجنيه الإسترليني 396.99 فلسا، متراجعا 0.09%.

وعلى مستوى الـ 5 عملات العربية، فقد هبط صرف عملة الكويت أمامها بالنسبة ذاتها البالغة 0.08%، حيث بلغ تداولها أمام الريال السعودي 80.45 فلسا، وسجلت أمام الدينار البحريني 801.3 فلس.

وبلغ تداول الدينار أمام الدرهم الإماراتي 82.04 فلسا، وسجل أمام الريال القطري والريال العماني 82.77 فلسا للأول و783.61 فلسا للثاني.

في المقابل، ارتفعت العملة المحلية أمام 3 عملات أجنبية، أبرزها اليورو بنسبة 0.38% عند 360.2 فلسا، وسجلت أمام الفرنك السويسري 314.9 فلسا بنمو 0.64%، كما ارتفعت أمام الين اليابان بـ 0.80% عند 2.75 فلس.

يذكر أن الدينار الكويتي قد تراجع سعر تداوله، أمس الأول، أمام الدولار و5 عملات عربية بالنسبة ذاتها البالغة 0.05%، بينما ارتفع أمام 4 عملات أجنبية.