

تابعة لـ «جي إف إتش» تتخارج من محفظة عقارية بأتلانتا بـ 43 مليون دولار

كشفت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH)، عن إتمام شركتها التابعة جي إف إتش كابيتال صفقة تخارج من محفظة عقارية في أتلانتا.

وأوضحت المجموعة، في بيان للبورصة، ان عملية التخارج تمت من خلال بيع أحد العقارات ضمن محفظتها للعقارات السكنية الكائنة في ولاية أتلانتا بقيمة تزيد على 43 مليون دولار. وقالت المجموعة في البيان، إنه قد تم الاستحواذ على هذه المحفظة قبل 3 سنوات، مشيرة إلى أن نجاح عملية التخارج يعود إلى النمو الجيد للسوق العقاري في ولاية أتلانتا.

وتوقعت المجموعة ان يكون لهذه المعاملة أثر إيجابي على النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

«أعيان» توقع اتفاقية إعادة جدولة مع الدائنين

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن التوقيع على اتفاقية إعادة جدولة مديونية مع الدائنين. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنه وبناء على الاتفاقية، قامت «أعيان» بسداد 15 مليون دينار من أصل الدين المستحق عليها، بالإضافة إلى مبلغ 3 ملايين دينار أرباحا مستحقة على الدين. وبحسب البيان، فإن بند دائني المرابحة في الميزانية سوف ينخفض بمبلغ 18 مليون دينار، وسيظهر أثر هذه التسوية بميزانية «أعيان» بالربع الثالث من عام 2017. كانت محكمة الاستئناف صادقت منتصف يونيو الماضي على طلب «أعيان» الخاص بإعادة هيكلة الديون والتظلم الخاص بالشركة.

«الخليجي» يتعثر في سداد مديونية بـ 1.6 مليون دينار

قال بيت الاستثمار الخليجي إن الشركة لم تستطع الالتزام بالمدفوعات الأساسية لأرصدة دائني المرابحة بمبلغ 1.6 مليون دينار من أصل مبلغ 3 ملايين دينار كانت مستحقة السداد في 31 ديسمبر 2016.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن إجمالي المديونية المستحقة على «الخليجي» لصالح البنك الدائن تقدر بنحو 34.5 مليون دينار كما في 31 يوليو 2017. وكان «الخليجي» أوضح أول من أمس، أن البنك الدائن قرر البدء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة في إطار مطالبته للشركة بسداد المديونية المستحقة عليها.

وكشف «الخليجي» مطلع يناير الماضي عن دخوله في مرحلة تفاوض مع أحد البنوك الدائنة وهو بنك محلي من أجل تجديد المرابحة والدفعات المستحقة البالغة 35.3 مليون دينار. ووقعت الشركة في مايو 2016 اتفاقية حدود ائتمانية مع البنك الدائن لإعادة جدولة مديونيته لمدة 5 سنوات.

«السور للوقود» تغلق محطة في سلوى لإعادة تطويرها

قالت شركة السور لتسويق الوقود في بيان للبورصة، إنها قامت بإغلاق محطة رقم 13 بمنطقة سلوى، وذلك بسبب إعادة التأهيل والتطوير.

كانت «السور» أعلنت أواخر مايو الماضي، عن إعادة افتتاح محطة لتعبئة الوقود بمنطقة العارضية، بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتطوير.