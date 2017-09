البرنامج يوفر ساحة تنافس بين أفكار رواد الأعمال من الشباب وفرصة السفر إلى سان فرانسيسكو ولندن

وليد الخشتي: البرنامج بشراكة إستراتيجية مع «Brilliant Lab» و «Mind The Bridge»

الهدف من البرنامج إثراء بيئة الأعمال بأفكار وإبداعات الشباب

الديحاني: دور «Brilliant Lab» تقديم الخبرات التكنولوجية الأكثر تطورا في العالم

عبدالرحمن خالد

أطلقت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت النسخة الرابعة من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، والذي تسعى من خلاله إلى اكتشاف وتدريب رواد الأعمال من الشباب في الكويت.



وكشفت الشركة أن برنامج Zain Great Idea الموسمي يعتبر واحدا من أكثر المبادرات الناجحة في مجالات الاستدامة التي تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة أنها على مدار النسخ الثلاث الماضية من هذا المشروع، وهي تقوم باحتضان وتدريب المئات من الشباب الذين يملكون أفكارا ابداعية، وطموحا في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.



وبينت زين أن برنامج (ZGI) سيوفر ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات رواد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، حيث سينطلق من خلال المرحلة الأولى وهي المعسكر التدريبي في الكويت، من ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية ولندن في المملكة المتحدة.



وأفادت الشركة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقرها الرئيسي بأنها ستواصل في هذه النسخة التعاون مع شركائها وفي مقدمتهم مؤسسة Brilliant Lab التي تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة في الكويت، وهي المؤسسة التي تسعى إلى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لتسريع وإطلاق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتي.



وأسست شركة زين برنامج (ZGI) لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية التي تهدف إلى إلقاء الضوء على أفكار وجهود الشباب من رواد الأعمال في الكويت، حيث تنظر الشركة إلى مجالات الاستدامة على أنها من السمات الرئيسية في تطوير ودعم خطط التنمية المستدامة.



وقال المدير التنفيذي للعلاقات والاتصالات في زين الكويت وليد الخشتي: «إطلاقنا اليوم للنسخة الرابعة من هذه المبادرة يأتي في إطار مواصلة التزاماتنا الاجتماعية في مجالات الاستدامة، وتجديد رغبتنا في إثراء بيئة الأعمال بأفكار الشباب الكويتي».



وأوضح الخشتي أن مشروع (ZGI) يوفر فرصة حقيقية لرواد الأعمال من الشباب الذين يبحثون عن تأسيس مشاريع مبتكرة في سوق العمل، فالشركة ستقيم معسكرا تدريبيا مكثفا لجميع المشاريع الملتزمة بشروط التقديم، والذي سيتضمن العديد من ورش العمل التفاعلية بقيادة نخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين من أرقى المؤسسات المهتمة بريادة الأعمال كجامعة ستانفورد وIE Business School وغيرها.



وبين أن مبادرة (ZGI) منذ اطلاق نسختها الأولى في العام 2010، وهي تحقق صدى واسعا في أوساط الشباب من رواد الأعمال، فقد أعطت الشركة خلال هذه السنوات فرصة لعدد كبير منهم بأن يمتلكوا مشاريع تجارية ناجحة، وأن يستفيدوا من مشاركتهم الناجحة في البرنامج، وما يوفره من قاعدة بيانات هائلة خلال فترة التدريب.



وأشار الخشتي إلى أن زين تتبنى استراتيجية واضحة في مجالات الاستدامة لديها، وهي تخصص جزءا كبيرا منها لقطاع الشباب والإبداعات التكنولوجية، وتبرز مبادرة (ZGI) حرصنا المستمر على تزويد الطاقات الشابة المتميزة بالمهارات والمعلومات الضرورية ذات المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية حول العالم.



وأعرب الخشتي عن أمله أن تحقق النسخة الجديدة من برنامج (ZGI) الهدف منها، وأن تبرز لبيئة الأعمال في الكويت مشاريع مبتكرة، تخدم التوجهات الاقتصادية في الدولة، مبينا أن شركة زين تعتمد في استراتيجيتها على مقاربة فعالة لقضايا الشباب المتعلقة بسوق العمل، وذلك من خلال الاستثمار في أجيال المستقبل.



من جانبه، قال ندا الديحاني مؤسس Brilliant Lab: «نحن فخورون بهذه الشراكة مع زين، والتي امتدت على مدى خمس سنوات استقبلنا وطورنا ودربنا فيها أكثر من 300 مشروع تكنولوجي في الكويت.



نطلع لهذه الشراكة الجديدة هذا العام والتي نهدف من خلالها إلى تسريع وتأسيس الأفكار المبتكرة، ونأمل ان نكون عند حسن ظن الجميع».



وأضاف الديحاني: «يتمثل دور Brilliant Lab في جمع وتقديم الخبرات الأكثر تطورا بالقطاع التكنولوجي على مستوى المنطقة والعالم وتقديمها على شكل استشارات ودورات مكثفة إلى المشاركين، لذلك فإن فترة المعسكر التدريبي ستشهد تواجد العديد من اللاعبين الأساسيين في مجالات التكنولوجيا من أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بالمنطقة والعالم ليستفيد منها المشاركين».



وبين الديحاني: «قبل سبع سنوات، كانت عملية تأسيس المشاريع التكنولوجية الصغيرة في الكويت صعبة، ولكن بعده أتى برنامج Zain Great Idea ليسهل هذه العملية من الألف إلى الياء، وتتمتع النسخة الرابعة بمستويات أعلى من الخبرة التي تفوق سابقتها، ولذلك أدعو جميع من لديه فكرة مشروع تكنولوجي أن يشاركنا».



الجدير بالذكر أن زين تدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقا من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في جميع نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيرا في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب.



وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرصا فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعلم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.



المشاركة والشروط



توفر زين هذا البرنامج للشباب الكويتي الطموح من سن 21 فما فوق، وعلى كل متقدم أن يكون هو المالك الأصلي لفكرة المشروع، مع العلم أنه من الممكن تقديم مشروع واحد مشترك يضم أكثر من شخص (فريق جماعي)، ولكن سيحظى شخص واحد فقط من الفريق (يتم ترشيحه من قبل الفريق نفسه) بفرصة الالتحاق بالمعسكر التدريبي في الكويت، والمشاركة في برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية ولندن بالمملكة المتحدة.



ويمكن أن تكون فكرة المشروع قابلة للتطبيق في الكويت أو أي دولة أخرى، كما يمكن أن تكون فكرة المشروع قابلة للتطبيق في أي قطاع، علما أن لجنة التحكيم تتكون من مجموعة من المتخصصين في المجالات الأكاديمية، ورجال الأعمال.



المنافسة



سيتم اختيار المشاريع المتميزة من قبل لجنة التحكيم، ولكل مشروع ممثل واحد فقط لحضور المرحلة الأولى من البرنامج وهي المعسكر التدريبي في الكويت، والمرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو ولندن.



بعدها سيتم إرسال بريد إلكتروني للمشاركين المقبولين مرفقا بالشروط والأحكام والمنهج الدراسي الخاص بالمرحلة الأولى، ومن ثم ستقوم لجنة التحكيم باختيار 10 مشاريع من المشاركين في المعسكر التدريبي، والانتقال بهم إلى المرحلة الثانية، للبدء في برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة، وسيتم إرسال بريد الكتروني للمشاركين الـ10 الذين تم اختيارهم من المرحلة الأولى مرفقا بشروط المرحلة الثانية، للتأهل إلى برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة، حيث سيقوم المشاركون المختارون بالسفر إلى سان فرانسيسكو ولندن.