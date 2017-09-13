أعلن وزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان أمس ان عدد السياح الكويتيين والسعوديين شهد ارتفاعا بنسبة 100% منذ مطلع العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقال كيدانيان في تصريح للإعلاميين ان نسبة الوافدين الى لبنان سجلت نموا بمقدار 13% خلال الأشهر الثمانية الاولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

وأوضح ان عدد الوافدين الى البلاد بلغ 1.68 مليون شخص في نهاية عام 2016 متوقعا ان يلامس عددهم مليوني شخص مع نهاية عام 2017 الجاري.

واكد كيدانيان ان «القطاع السياحي قادر على ان يشكل الحافز الأساسي لتنشيط الحياة الاقتصادية في لبنان»، مشيرا الى عمل وزارته المستمر لتفعيل السياحة في البلاد طيلة اشهر السنة عبر تشجيع سياحة المؤتمرات والسياحة الدينية والثقافية والبيئية.

وكانت السياحة اللبنانية شهدت منذ عام 2011 تراجعا كبيرا بمختلف قطاعاتها نتيجة ما شهده لبنان والمنطقة من أوضاع امنية وسياسية انعكست بشكل مباشر على عدد السياح القادمين الى لبنان.